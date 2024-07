El papelón de Jennifer López y Ben Affleck: "Llevan separados desde marzo"

Jennifer López (51) y Ben Affleck (54) no se libran de los rumores de crisis que arrastran desde esta primavera, cuando la ausencia del actor llamó la atención de la prensa. En este tiempo, el goteo de informaciones sobre su crisis ha sido incesante, pues el matrimonio puso a la venta su mansión. Además, parece que la cantante no está conforme con la relación que el intérprete mantiene con su ex, Jennifer Garner. Ahora, Page Six informa que su ruptura se produjo en marzo.

"Llevan separados desde marzo", informa el portal estadounidense, al que una fuente cercana a ambos artistas ha explicado que estos "han hecho todo lo posible por mostrarse unidos". Sin embargo, no han logrado superar sus problemas.

Por otro lado, otra persona del entorno de la cantante y el productor asegura que ahora están "centrados en sus vidas por separado". "No tiene planes de verano juntos. López disfrutó de su viaje a Europa y tiene más planeados, pero está de regreso en Los Ángeles", ha informado a People. "Por su parte, Ben sigue viviendo en la casa de alquiler de Brentwood. Lleva allí unos dos meses. Parece estar bien. Ha estado en su oficina todos los días y parece concentrado en el trabajo", añade.

Esta información llega pocas semanas después de que RadarOnline asegurara que J Lo había pedido a la ex de su marido, Jennifer Garner, que se mantuviera alejada de él, pues, aunque rompieran en 2018, siempre han permanecido el uno cerca del otro por el bien de sus tres hijos. "Él le cuenta todo a Jen, incluso sus problemas con J Lo", explicó un informante, que subrayó que Lopez "odia cuando Ben va a Jen para pedirle consejo y apoyo emocional. Ella no quiere la opinión de Jen". Cabe decir que Garner mantiene una relación con el empresario John Miller.

Además, la autora de On The Floor anunció la cancelación de su gira This is me... Live, que comenzaba el próximo 26 de junio en Orlando (Florida). Ante esta decisión de la artista, sus representantes emitieron un comunicado en el que aclararon que la cantante estadounidense se iba "a tomar un tiempo para estar con sus hijos, su familia y amigos cercanos". La intérprete de El Anillo también dejó un mensaje para sus seguidores. "Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado. Por favor, entended que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Os prometo que os compensaré y que volveremos a estar juntos. Os quiero mucho. Hasta la próxima", manifestó. Unos días atrás, el intérprete había sido fotografiado buscando casa en el centro de Nueva York.