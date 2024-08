Jennifer Lopez y Ben Affleck, con los papeles del divorcio encima de la mesa: "Emitirán un comunicado conjunto"

Tras meses de rumores sobre el punto en el que se encuentra el matrimonio de Jennifer Lopez y Ben Affleck, medios internacionales sostienen que los papeles de divorcio ya los tienen sobre la mesa. La cantante de On the Floor de 55 años y la estrella de Hollywood de 51 emitirán un comunicado conjunto a través del que anunciarán que ya no hay vuelta atrás en su relación, aquella que retomaron alrededor de dos décadas después de su primera ruptura.

"Finalizaron los papeles del divorcio con ella hace un mes, pero están esperando el momento adecuado para entregarlos", desliza una fuente cercana a ellos a Daily Mail. Y añaden: "En ese momento, emitirán un comunicado conjunto en el que dirán cuánto se aman y cómo lucharon para que funcionara, pero no pudieron".

En el mismo sentido, otra fuente cercana a ellos sostiene que lo han intentado pero que los problemas entre ambos han pesado más que el amor: "La verdad es que al final no han podido llegar a un acuerdo. Lo que tenían antes se ha ido y ambos lo han aceptado".

Esta segunda parte en la historia de amor de JLo y el director de Argo ha sido tan intensa como la primera, cuando afloró el fenómeno Bennifer. Comenzaron su romance en 2001, tras conocerse en el rodaje de la película Gigli, pero sus ocupadísimas agendas y los problemas en la convivencia dieron al traste con su relación. Rehicieron sus vidas con otras parejas y crearon sus propias familias: ella con Marc Anthony, con el que tuvo dos hijos mellizos, Emme y Max; y él con Jennifer Garner, con la que fue padre de Violet, Fin y Sam. Lopez y Affleck retomaron el contacto durante la pandemia del covid y se dieron una segunda oportunidad con boda incluida, en verano de 2022.

Tras meses de rumores y a pesar de que en junio reaparecieran juntos en la graduación de la hija de él, estos no cesan y cada vez cobran más fuerza, no solo por lo que desliza su entorno, si no también por los movimientos de ambos. La artista, que canceló su gira internacional, está pasando la mayor parte del verano en la costa este, mientras que Affleck permanece en su casa de Los Ángeles, donde desde mayo vive en régimen de alquiler. Las nuevas noticias sobre su posible divorcio llegan después de que el actor se haya comprado una nueva mansión de soltero de 20,5 millones de dólares en Pacific Palisades en Los Ángeles. Cerró la compra el miércoles 24 de julio, el día en que la diva de la música cumplió 55 años y lo celebró lejos de él. Los dos, además, han puesto recientemente en venta su mansión de Beverly Hills, aquella que compraron a mediados del año pasado, por 68 millones de dólares.