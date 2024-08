La denunciante de Nacho Cano estalla después de destapar el músico que ella sufrió violencia de género: "Me parece una aberración"

"Todo esto es un montaje de la banda de Sánchez o de la banda de Maduro o de la banda de Maduro y de Sánchez y de Zapatero". Con estas palabras se defendía el productor Nacho Cano este martes de la investigación a la que se enfrenta por supuesta contratación ilegal para su musical Malinche. Sin embargo, el auto del Juzgado de Instrucción n.º 19 de Madrid donde se declara la condición de investigado no dice lo mismo.

En su última intervención, el ex miembro de Mecano también lanzó una serie de acusaciones a su denunciante, la bailarina mexicana que contrató para su espectáculo Lesly Guadalupe O.F.: "[Los trabajadores] vienen en diciembre. A las dos semanas una de las chicas, porque era muy conflictiva con la convivencia se tiene que volver, no se quiere volver, y emite una denuncia. Posteriormente sabemos que esa denuncia la emite para pedir un asilo en España porque tiene un novio, marido o amante colombiano en México con el que ha sufrido violencia de género. Es decir, el personaje, interesante".

Demostrando el tipo de persona que es, NACHO CANO desveló que LESLY ORELLANA había sufrido malos tratos y que lo usaba para quedarse en España



LESLY anuncia acciones legales por vulneración a su honor y su intimidad



Su familia se enteró por la revelación del amigo de AYUSO pic.twitter.com/fKSw0ISDHM — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) August 1, 2024

La denunciante ha respondido al respecto este jueves para las cámaras de Espejo Público: "Yo solicité el asilo para poder seguir con el juicio", ha dicho, en relación a la batalla legal que ha emprendido contra Cano.

Y ha lamentado: "Me parece una aberración y me parece muy delicado e indignante que él hable de algo que a mí, pues ni siquiera mi familia lo sabía. Voy a tomar acción legal porque ni siquiera es algo que yo había comentado con él. No sé cómo él supo esa información".

Tal y como publicamos este martes 30 de julio, el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha abierto un procedimiento penal contra el ex miembro de Mecano y dos personas más - Cristina Karmiñe D. De S. y Roxana Gabriela D. De S. - por la supuesta contratación ilegal de inmigrantes para su espectáculo musical Malinche.

En un auto, la juez Inmaculada Iglesias acuerda una serie de diligencias y anuncia que una vez practicadas citará a "los investigados" por la presunta comisión de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra los derechos de los trabajadores.

Entre ellas llamar como testigo a la denunciante de estos hechos. También ofrecer acciones a otros supuestos perjudicados, así como pedir a la Inspección de Trabajo copia del acta de Inspección del 27 de junio y que informe sobre si los 16 bailarines hallados en situación irregular estaban participando en su espectáculo.

En la denuncia presentada por Lesly Guadalupe O.F., que fue seleccionada en México junto con otros 19 participantes en un casting para formar parte del musical, se detalla que fueron aleccionados para entrar en España como turistas. Denuncia que les proporcionaron un billete de vuelta, sin intención de usarlo, para sortear los trámites de inmigración. Según la denuncia, les aseguraron que al cabo de tres meses lograrían una beca y se regularizaría su situación. Guadalupe O.F. también denunció otra serie de supuestas irregularidades: "Nos daban 300 euros al mes y ensayábamos de lunes a sábado, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Nos llevaban a una parroquia para enseñarnos las canciones del musical y nos decían que eran las clases de la beca", lamentó la bailarina en televisión.

Dada su condición de estudiantes, denuncian, no podían trabajar en otro sitio, con la excepción de la discoteca Templo Canalla.

"Llegaré hasta el final. Soy una persona humilde, nunca me quedo callada. Las injusticias no se callan. Te me caíste del pedestal, me dejas mucho que desear como artista, me decepcionaste. Si va a la cárcel... Toda acción tiene su consecuencia y él tendrá que responder", ha lamentado también la denunciante en Antena 3.