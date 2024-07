Los WhatsApps que delatan lo ocurrido en el caso Nacho Cano: "Decid que sois turistas"

"Todo esto es un montaje de la banda de Sánchez o de la banda de Maduro o de la banda de Maduro y de Sánchez y de Zapatero". Con estas palabras se defendía el productor Nacho Cano este martes de la investigación a la que se enfrenta por supuesta contratación ilegal para su musical Malinche. Sin embargo, el auto del Juzgado de Instrucción n.º 19 de Madrid donde se declara la condición de investigado no dice lo mismo. La jueza que lleva el caso reúne algunas conversaciones de WhatsApp que los organizadores del espectáculo mantuvieron con los artistas que viajaron desde México para participar en él. Destacan entre los mensajes las indicaciones que se les dio para afrontar los controles migratorios a su llegada a España.

El auto recoge algunos mensajes que el entorno de Nacho Cano intercambió con los artistas mexicanos, según ha informado este miércoles Vozpopuli. Hay que recordar que al ex integrante de Mecano se le acusa, junto con dos compañeros más -Cristina Karmiñe D. De S. y Roxana Gabriela D. De S.- de traer a España desde México, y de forma irregular, a una veintena de jóvenes como turistas, evitando los trámites necesarios para participar en el show o desarrollar cualquier tipo de actividad laboral. Se ha abierto, por ello, una presunta comisión de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra los derechos de los trabajadores, en base a las evidencias recabadas hasta la fecha por la Policía Nacional.

El equipo del productor creó un grupo de WhatsApp con todos los elegidos para participar en la compañía. "R. era la persona que les informaba de todos los detalles sobre sus nuevas actividades en España, las cuales consistirían en una jornada laboral de 09.00 hasta las 18.00 con parada de media hora a las 12.00 horas y otra de una hora para comer a las 13.00 horas […]. Los fines de semana deberían colaborar también con actividades relacionadas con la productora", reza el auto de la magistrada, en base a la información elaborada por la Policía Nacional.

Indicaciones para "sortear" el control fronterizo

"Les recuerdo que viajarán en calidad de turistas, no deben mencionar en migración que van a estudiar", informó a los artistas una de las personas investigadas, que también les comentó que, en caso de que les preguntasen a qué viajaban a nuestro país, debían mostrar unos documentos para "sortear el control fronterizo". "Igualmente se da a los seleccionados billete de regreso sin intención de utilizarlo a fin de sortear este control". El acuerdo que alcanzaron ambas partes incluía alojamiento, gastos de gimnasio y comisa de mediodía, con una mensualidad de 300 euros para gastos personales. Fue una de las artistas, Lesly Guadalupe O.F., quien interpuso la denuncia ante la Policía Nacional, lo que propició el inicio de las pesquisas y facilitó las conversaciones de WhatsApp.

A los participantes se les pedía, además, que a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas no llevaran consigo ningún documento relacionado con la compañía ni que "hiciera presuponer que su intención era la de quedarse en España". Debían viajar "de forma escalonada" y fingir que no se conocían, "debiendo indicar que viajaban por turismo, para lo que les recomendaron portar una guía turística", recoge el auto.

Hace dos semanas, la bailarina Lesly Guadalupe hablaba de ello en TardeAR. "En México trabajaba como bailarina profesional pero me dicen que a España vengo como becaria y que no dijera nada si me preguntaban en inmigración, porque nos trajeron en calidad de turistas para quedarnos un año. Nunca hicieron una reunión con todos nosotros para darnos información ni nada, tampoco hubo papeles de estudiante ni contrato de trabajo". Y añadió: "Nos daban 300 euros al mes y ensayábamos de lunes a sábado, desde las 7.00 hasta las 18.00 horas. Nos llevaban a una parroquia para enseñarnos las canciones del musical y nos decían que eran las clases de la beca". Los artistas podían obtener unos ingresos extras en la discoteca Templo Canalla.

La detención de Nacho Cano

El ex de Mecano fue arrestado el pasado día 9 de julio y trasladado a dependencias policiales por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y de favorecimiento de la inmigración ilegal. El productor musical quedó en libertad a la espera de ser citado por el juzgado en el que recayera la causa. Según confirmaron a Efe fuentes jurídicas, los becarios del musical de Nacho Cano han interpuesto 17 denuncias individuales, que recaerán en diferentes juzgados, pero en las que se refieren los mismos hechos: un trato inadecuado por parte de la Policía, con coacciones y documentos "manipulados". El resto de becarios del espectáculo arroparon a Nacho Cano en su rueda de prensa y también le defendieron públicamente.

La culpa es de "Sánchez, Maduro y Zapatero"

El productor insiste en su inocencia y señala por lo ocurrido, de hecho, a parte de la clase política: "Todo esto es un montaje de la banda de Sánchez o de la banda de Maduro o de la banda de Maduro y de Sánchez y de Zapatero, para poner cortinas de humo de sus rollos y sus historias, que tienen dinero de Venezuela, que tienen dinero público. Ellos sí que mueven dinero público", afirmó en un vídeo remitido a Europa Press tras conocerse la apertura de diligencias previas contra él. El cantante aseguró que no tiene nada que ocultar y reiteró que la investigación se debe, supuestamente, a que es amigo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Yo soy su amigo, la apoyo y pienso como ella y como una grandísima cantidad de españoles que pensamos que el señor Sánchez nos toma el pelo y que es de la banda de Maduro".

#LoMásVisto | Nacho Cano arremete contra Sánchez tras su investigación por supuesta contratación ilegal: "Todo esto es un montaje de la banda de Sánchez y de Maduro y de Zapatero para poner cortinas de humo de sus historias, que tienen dinero en Venezuela" https://t.co/A5ILdZpbfo pic.twitter.com/8XLHBPYMza — Europa Press (@europapress) July 31, 2024

En sus declaraciones lamentó que fuese él quien copase los titulares y no la población venezolana, a quienes halaga porque "por primera vez masivamente quieren que estos sinvergüenzas se vayan fuera". "Es lo que tendríamos que hacer aquí en España, lo que pasa es que a algunos los tienen acojonados", dijo antes de remarcar que él no lo está.

"Nosotros tenemos un espectáculo que se llama Malinche, que vamos a estrenar en México, todo con dinero privado, se hacen unas becas en México para los integrantes del elenco que va a estrenar allí. Vienen en diciembre, a las dos semanas una de las chicas, porque era muy conflictiva con la convivencia, se tiene que volver, no se quiere volver, se queda aquí y emite una denuncia. Posteriormente sabemos que esa denuncia la emite para pedir un asilo en España porque tiene un novio colombiano en México y que ella ha sufrido violencia de género", comentó Cano.

En cuanto a la investigación policial, el productor explicó que los estudiantes han estado varios meses en nuestro país. En sus palabras, la Policía actuó con ellos de "manera totalmente absurda", yendo a por ellos y teniéndolos 11 horas en la comisaría interrogándoles. "Nosotros tenemos todo muy claro y ojalá que investiguen lo que pasa, porque aquí no hay nada claro", argumenta antes de ironizar con que "los inmigrantes son interesantes porque son un voto". "Todo esto, insisto, se hace con dinero privado. Los chicos están encantados, se volverán a final de agosto, con lo cual su periplo habrá acabado. Ellos tienen un número de prácticas a la semana, no mayor en minutaje a dos o tres horas a la semana en el escenario", recalcó.