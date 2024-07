El próximo 2 de agosto llega a los cines Longlegs, la nueva película de Maika Monroe y Nicolas Cage, que ha sido calificada por algunos como una de las cintas de terror más perturbadoras del año; y por otros, como un hibrido entre Seven y El silencio de los corderos.

La cinta dirigida por Oz Perkins -hijo de Anthony Perkins, el actor que dio vida a Norman Bates en Psicosis de Alfred Hitchcock- podría ser el mejor estreno de una película de terror de las últimas dos décadas. Más aún, con la interesante interpretación de Monroe, la protagonista de este nuevo proyecto cinematográfico. Dará vida a una agente del FBI designada a investigar a un misterioso asesino en serie (Nicolas Cage).

La actriz es toda una experta en el cine de terror gracias a sus papeles en The Guest, It Follows y El Extraño. Precisamente, en la citada It Follows, Monroe se erigió como la 'mujer tendencia' en este tipo de filmaciones. Si bien, ha participado en otras cintas como Tau, Greta y Obsesión desconocida, que le han llevado a ganarse e título de la reina de los 'jumpscares' (sustos). Pero, ¿qué sabemos de Monroe?

Nacida como Dilon Monroe Buckley, la intérprete de 31 años cambió su nombre antes de saltar a la fama. Hija de un obrero y una intérprete de signos, nunca pensó que terminaría dedicándose a la gran pantalla. De hecho, su verdadera pasión estaba en el kitesurf, pues con apenas 17 años se mudó de California a República Dominicana para competir de forma profesional en esta disciplina. Así, logró la medalla de plata en el Concurso Internacional de Aire Red Bull.

En el terreno afectivo, Maika está comenzando una relación amorosa con el exmarido de Ariana Grande, Dalton Gomez, que se separó oficialmente de la cantante el pasado mes de marzo en un tormentoso y mediático divorcio. Recientemente, la actriz publicó unas fotografías en redes sociales junto a él, besándose.