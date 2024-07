Jennifer Aniston se indigna con el número 2 de Trump por lo que dijo de Kamala Harris: "No me lo puedo creer"

Con Joe Biden (81) fuera de la carrera presidencial tras su renuncia y con un Donald Trump que pretende volver a la Casa Blanca, son numerosas voces de famosos y famosas internacionales los que estos días se pronuncian acerca de la situación política actual. Jennifer Aniston (55) ha hablado indignada de un comentario de J.D. Vance (39), el número 2 de Trump (78), sobre Kamala Harris (59), la vicepresidenta y posible candidata demócrata.

Todo se remonta a unas palabras que el político republicano pronunció en 2021 para Fox News. Entonces, Vance dijo que Estados Unidos estaba gobernado por "un grupo de mujeres gatas sin hijos que se sienten miserables con sus propias vidas y las decisiones que han tomado, por lo que también quieren hacer miserable al resto del país".

En este grupo incluyó a la vicepresidenta del país: "Miren a Kamala Harris, Pete Buttigieg, AOC [Alexandria Ocasio-Cortez]. Todo el futuro de los demócratas está controlado por personas sin hijos. ¿Cómo tiene sentido que hayamos entregado nuestro país a personas que realmente no tienen un interés directo en él?".

Las palabras de Vance, que tiene tres hijos y se opone al aborto y a los tratamientos de fertilidad, han resurgido estos días, en plena campaña. La protagonista de Friends y The Morning Show las compartió en su perfil de Instagram y escribió contundente: "Honestamente, no puedo creer que esto venga de un potencial vicepresidente de los EEUU".

La actriz de 55 años sentenció con un mensaje para el político: "Todo lo que puedo decir es... Señor Vance, rezo para que su hija tenga la suerte de tener sus propios hijos algún día".

Hay que recordar que la actriz estadounidense ha hablado abiertamente de sus intentos de quedarse embarazada a través de la fecundación in vitro. Sobre los comentarios que se vertían sobre ella en medios y redes sociales acerca de por qué no tenía hijos, llegó a lamentar: "Todos esos años y años de especulación fueron realmente difíciles. Estaba sometiéndome a un proceso de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que fuera, estaba intentándolo todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos. Hazte un favor'. Pero, simplemente, no lo piensas. Así que aquí estoy... El barco ha zarpado", lamentó en la revista Allure en febrero del año pasado.