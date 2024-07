La profunda tristeza de Isabel Pantoja: así pasará su cumpleaños el próximo 2 de agosto

Corren malos tiempos para la tonadillera. La gira que la devolvió a los escenarios para celebrar sus 50 años en el mundo de la música se ha visto truncada por un problema de salud que la obliga a guardar reposo. Un problema serio que tiene muy preocupado a su círculo íntimo. No así a sus hijos, Isa Pi y Kiko Rivera. Ninguno de los dos ha levantado el teléfono para preguntar cómo está su madre y eso le ha roto el corazón a la intérprete de Marinero de luces. Isabel Pantoja se siente más sola que nunca y así quiere pasar el próximo 2 de agosto, día en el que cumple 68 años.

Atrás quedaron las fiestas por todo lo alto que montaba en Cantora para soplar las velas, con paellas, tartas y hasta un centenar de invitados: hermanos, hijos, nietos, amigos y fans, unos cuantos privilegiados que visitaban el 'templo' de su diva y que le hacían regalos tan llamativos como una lavadora o una reforma en la cocina. Todo era poco para Isabel. Ella reía, cantaba y abrazada a los suyos hasta llegada la noche.

Este año no habrá celebración. Puede que ni tarta siquiera. Isabel Pantoja le ha pedido a su hermano Agustín, su fiel escudero, pasar el día tranquila. No quiere regalos, ni celebraciones, ni compañía extra: "Este fin semana su amiga Cristina irá a Cantora para que no esté sola, pero un día antes de su cumpleaños abandonará la finca. Isabel le ha pedido que no esté allí en su cumpleaños", han dicho en TardeAR. "Me hablan de una tristeza absoluta la que tiene Isabel, a pesar de verla pletórica en sus conciertos".

Y es que muchos de esos conciertos que le habían devuelto la sonrisa a Isabel en los últimos meses han sido cancelados por problemas de salud. La tonadillera arrastra una dolencia muy seria desde hace años y no contaba con tener una recaída precisamente ahora. Los médicos le ha prescrito reposo y eso ha dado al traste con el calendario de actuaciones que había contratado para el verano. Tras las cancelaciones en Tenerife, Huelva, Valladolid, Málaga y Cádiz, la tonadillera tiene previsto reaparecer en Castellón el 3 de agosto, un día después de su cumpleaños. Será en el Real Club Náutico, con todas las entradas vendidas.