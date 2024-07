Kiko Rivera e Isabel Pantoja negocian el futuro de Cantora: "Él quiere su porcentaje"

El Cabildo de Gran Canaria ha paralizado su contrato de patrocinio con Isabel Pantoja a raíz de la suspensión de varios de sus conciertos, lo que complica la situación económica de la tonadillera. La cantante pensaba aliviar sus deudas con los beneficios de su gira, pero las cosas no están yendo como ella esperaba. Por ello, ahora más que nunca ve en Cantora una solución a sus problemas, aunque para decidir qué hacer con la finca debe negociar primero con Kiko Rivera. Madre e hijo han entablado ya conversación, aunque todavía hay mucha incertidumbre.

"De momento se han abonado 53.500 euros correspondientes a seis conciertos de la primera parte de la gira", han explicado este miércoles en Vamos a ver, programa en el que Antonio Rossi ha matizado que la administración solo pagará por el número de actuaciones que finalmente se realicen hasta el mes de diciembre, tal y como ha dicho el consejero de presidencia del Cabildo, Teodoro Sosa. Ahora, la artista se plantea si llevar más allá su gira: si hacer una serie o no sobre ella, revalorizarse de cara a América, entre otras alternativas.

Mientras tanto, la artista se plantea mudarse a Madrid, posibilidad que ha ganado fuerza en los últimos meses y que no la aleja de sus intenciones de deshacerse de Cantora o, por lo menos, de usar la finca para recuperar dinero. De momento ya ha hablado con su hijo dado que tiene más del 40% de la finca.

La cantante y el Dj están "en negociaciones" con "el tema de su porcentaje" y valorando qué decisión tomar: "A ver qué hacen, quién se la queda, cómo se la queda, si hacen un hotel, si no lo hacen, si la alquilan...", ha señalado Rossi. El músico está abierto a encontrar alternativas, aunque es cuidadoso: no quiere que caigan sobre él los excesos de su madre. Él la ayudará "siempre y cuando no se queden deudas porque también se las reclaman, ahí están en esas historias".