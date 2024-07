Isabel Pantoja, a las puertas de quirófano: sus amigos, muy preocupados, suplican a Kiko Rivera que la visite

La situación se complica para la tonadillera, que ha tenido que paralizar su gira musical por un problema de salud que ha empeorado en las últimas semanas. La pasada, de hecho, ingresó de urgencias en el hospital Reina Sofía de Córdoba. Tras realizar unas pruebas, decidieron darle el alta con prescripción de reposo absoluto mientras estudian los próximos pasos, que la obligarán a pasar por quirófano: "La situación es muy delicada, es un problema muy serio", afirman.

Tan delicada es que el entorno de Isabel Pantoja se ha puesto en contacto con sus hijos para informarles de la situación: "Están al tanto de todo", afirman en el programa de Sonsoles. "Le han pedido a Kiko Rivera que vaya a visitarla, porque creen que un acercamiento puede beneficiar a Isabel para que tenga una evolución más positiva, pero él se ha negado por el momento", han desvelado.

Isabel se encuentra descansando en Cantora, rodeada de su círculo más íntimo, en el que se encuentra, por supuesto, su hermano Agustín. Las ausencias, sin embargo, pesan: "Mariló de la Rubia está informada de todo pero no ha ido a visitarla e Isabel considera que la ha dejado tirada en estos momentos", afirman en TardeAR.

"El tema es muy serio y ahora la salud es su prioridad", afirman. "Lo que ella tiene le exige pasar por el hospital cada cierto tiempo". A pesar de la preocupación por el momento que atraviesa Isabel, sus seguidores pueden estar tranquilos: "La gira no se cancela. Ella tendrá que descansar todo el mes de julio pero está prevista su reaparición en los escenarios el próximo 3 de agosto en Castellón, donde tiene todas las entradas vendidas".

"Es una campeona"

Este domingo, los tertulianos de Fiesta desvelaban algunas informaciones que hacían saltar las alarmas: "Mucha fuerza para afrontar lo que le viene y, añado una cosa, está siendo muy fuerte. Y todavía hay que valorar más lo que ha estado haciendo hasta ahora. Una campeona", dijo Emma García tras ser informada, en directo, del problema de salud que padece Isabel Pantoja: "Se me ha puesto la piel de gallina. No lo diremos nunca, pero yo tampoco me había imaginado nunca este motivo". Marisa Martín Blázquez añadía: "No lo hemos querido desvelar por lo serio que es y porque pertenece a su intimidad".