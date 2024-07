"Superdisfrutón", un hombre "maduro"... ¿y el papá de sus futuros hijos? Sonsoles Ónega habla como nunca de su novio Juan

Sonsoles Ónega atraviesa una etapa brillante en lo profesional y en lo personal, y es que a los buenos resultados que genera su programa, Y ahora Sonsoles, se suma el éxito en el amor. La presentadora está enamorada de Juan, un financiero con quien el pasado año ya se animó, incluso, a viajar fuera del charco. Informalia contó en septiembre que habían pasado unas vacaciones en Brasil y, desde entonces, siguen unidos.

La periodista ha hablado de su chico en una conversación con Hola, revista a la que ha contado que Juan "suma mucho". Tiene esperanzas en que su relación funcione, pues a veces es difícil tener suerte en el amor. De momento, la comunicadora está "muy feliz".

"Me suma mucho. Por Dios, virgencita, que me quede como estoy, también en el amor", dice en la entrevista, donde se atreve a decir que por fin atraviesa un amor "maduro". "Indudablemente, los amores maduros son los más disfrutones, y Juan es un tipo superdisfrutón. Nunca se cansa, siempre le apetece hacer todo", afirma.

"Para eso, él tira más de mí. No miramos más allá que estar juntos, porque no tenemos ninguna aspiración de tener bebés ni nada por el estilo. ¡Dios me libre! Él tiene dos, yo también y está todo perfecto", zanja el rostro de Atresmedia.

Casi un año de amor

Si echamos la vista atrás, cabe recordar que la presentadora estuvo once años casada con el abogado Carlos Pardo, con el que tiene a los dos grandes amores de su vida, sus hijos, Yago y Gonzalo.

Tras su separación, en 2019, Sonsoles pasó una larga temporada sola, curándose de la ruptura, pero a principios de 2021 su corazón volvió a latir. Fue por el arquitecto César Vidal, amigo de Alessandro Lequio y María Palacios y artífice de la reforma que Ana Obregón llevó a cabo en su casa de La Moraleja para adaptarla a la nueva vida con su hija-nieta. Rompieron a finales de 2022, tal y como Informalia también adelantó en primicia.

A Juan lo conoció por casualidad. "Lo conocí en una cena a la que no quería ir, de hecho, esto pasa mucho. Creo en el destino, no me apetecía nada, era un jueves, acababa el programa y no me apetecía", confesó la amiga de la reina Letizia en el podcast Drama Queen, de Pilar Vidal.