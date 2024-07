Gabriela Guillén anuncia nuevo proyecto y Bertín se echa a temblar: "Estoy escribiendo mis memorias"

Este lunes terminaba el plazo para que Bertín Osborne acudiera al Instituto Forense de Sevilla a realizarse las pruebas de paternidad por orden del juez. No lo ha hecho, tal y como avisó hace unos días, y a Gabriela Guillén no le ha hecho ninguna gracia este nuevo desprecio del cantante: "Confío plenamente en la justicia. Yo haré lo que diga el juez. De verdad que prefiero estar desconectada y estar tranquila", ha dicho.

En su línea, la empresaria ha desvelado que no mantiene ninguna relación con el padre de su hijo, al que Bertín reconoció el pasado 12 de junio, y le ha lanzado una nueva pullita por la manutención del menor: "Yo sí la estoy cumpliendo". Preguntada sobre la negativa de Osborne a conocer a su hijo y mantener relación con él, ha sido tajante: "Bueno, cada uno sabe lo que hace, la vida".

Gabriela ha sido muy contenida estos meses, pues ha concedido exclusivas y visitado platós pero muchos menos de los que le han ofrecido. Y es que parece que la paraguaya se estaba reservando para un proyecto muy especial que ha anunciado este lunes en TardeAR: "No quiero adelantar nada pero llevo mucho tiempo escribiendo. Ya lo veréis o lo leeréis". Con una misteriosa sonrisa, ha asegurado que tiene mucho que contar: "Mi vida es muy interesante para muchas mujeres a las que puedo ayudar". Afirma estar muy "ilusionada" y matiza que no es su intención hablar del intérprete de Noches de San Juan: "Mi vida no gira entorno a él". Una apreciación que ponen en duda los expertos en el cuore: "¿Y a quién le van a interesar las memorias si no habla de Bertín?" o "Cualquier editorial le va a pedir que hable de él", han asegurado en plató.

Mala racha para Bertín Osborne

El cantante de rancheras no levanta cabeza. Desde que saliera a la luz el embarazo de Gabriela y su negativa a hacerse cargo del pequeño, su imagen pública ha sufrido un daño muy serio. Tanto que la venta de entradas para sus conciertos de verano ha estado muy por debajo de las expectativas. Reconoció al bebé el pasado mes de junio en un intento por reconducir la situación ("He cometido un error y no quiero seguir haciéndolo") pero ahora se enfrenta a una nueva polémica al desobedecer al juez para someterse a las pruebas de paternidad: "Es innecesario, ya reconoció a su hijo", argumentó su abogado hace unos días.

A todo esto se suman los problemas de salud generados por un covid persistente que ha dejado graves secuelas en el cantante. Recibe tratamiento en una clínica especializada de Córdoba desde hace meses, pero él mismo confesó que no termina de remontar: "Estoy preocupado, vuelvo a sentirme raro. Había repuntado y ahora no estoy bien", dijo hace un par de semanas.

El último anuncio de Gabriela, dispuesta a publicar sus memorias, es una piedra más en una mochila de mala racha que parece no tener fin.