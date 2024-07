Gabriela Guillén explota contra Bertín Osborne: "No sabe nada de su hijo, voy a ir hasta el final"

En mitad del proceso judicial por la paternidad del hijo de Gabriela Guillen, la paraguaya ha explotado contra el cantante de rancheras. A pesar del reconocimiento público de Bertín, donde aceptó sus responsabilidades como padre, Gabriela está muy enfadada con el padre de su hijo, ya que no cumple con nada de lo que prometió, según han asegurado este jueves desde Espejo Público.

"Si se ha hecho la prueba o se la va a hacer, llega tarde", ha transmitido la fisioterapeuta al citado programa. Hay que recordar que, de momento, Bertín Osborne no acudió a la citación judicial. No obstante, al cantante todavía le quedarían dos oportunidades más para presentarse.

Así las cosas, Gabriela Guillén ha sentenciado que el ex de Fabiola Martínez no se preocupa por su hijo y que, por lo tanto, va a ir hasta el final en todo este proceso. "No se interesa ni por mí ni por el bebé. No sabe nada de su hijo. Voy a ir hasta el final. Exijo todos los derechos de mi hijo, los económicos también", ha desvelado Gaby.

Estas declaraciones de la modelo llegan un mes después del comunicado de Bertín entonando el 'mea culpa' y aceptando sus responsabilidades como padre del hijo de Gabriela Guillén: "Me equivoqué, y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela se merece todo mi respeto y desde luego por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica. Es una responsabilidad que asumo", aseguró el presentador.