El lado personal de Susanna Griso: madre de acogida, su pasión por la moda y su romance con Íñigo Afán de Ribera

Uno de los rostros más consolidados de la parrilla televisiva es el de Susanna Griso. Sin embargo, la presentadora de Antena 3, que lidera la franja matutina de la pequeña pantalla, suele ser muy reservada con su vida personal. Ahora con el periodo vacacional, la periodista ha sacado a relucir algunos de sus detalles más íntimos.

En una entrevista para La Razón, ha confesado cuáles son sus planes favoritos para distraerse de su apretada agenda profesional: salir a cenar por la capital. Entre los sitios que más visita, encontramos el Estimar (Barcelona y Madrid), El Ovillo, DSTAgE, La Única y El Éter (Madrid), Andrés Carne de Res (Bogotá), Nobu (Miami y Barceloa) y Shelter (Bali). Sin embargo, para una noche de copas, Susanna lo tiene claro: El 33, un pequeño pub de la capital.

Es bien sabido, el gusto de Griso por la moda. Así, confiesa las marcas de las que saca sus impresionantes looks. Si es para ir a una gala o un evento, Susanna apuesta por Corana o Is Coming, mientras que para ir de 'shopping', se decanta por Hippie Chic y Juan Duyos. No obstante, la presentadora de Espejo Público tiene claro cuáles son sus diseñadores favoritos: Cortana, Johanna Ortiz, Comme Elle, Is Coming y Balenciaga.

La presentadora vivió una 'complicada' ruptura en diciembre de 2020 con el empresario Carles Torras, con quien estuvo 23 años de matrimonio. En su larga historia de amor, tuvo dos hijos, Jan y Mireia, de 20 y 18 años respectivamente. El primero estudia en Francia y la segunda está inmersa en una carreda de política y economía. Además, la periodista y el empresario decidieron adoptar en 2018 a la pequeña Dorcette, de 11 años, y desde hace cinco años, la presentadora también es madre de acogida del joven Koudus, de origen ghanés.

Claro que, tras su ruptura, Susanna recuperó la ilusión con Íñigo Afán de Ribera, también conocido en el círculo mediático como Iggy, también empresario de 52 años y natural de Sevilla. Se conocieron en una fiesta de cumpleaños en 2022 y hasta el día de hoy están disfrutando de la chispa del amor. A pesar de que no se dejan ver mucho públicamente, se les ha podido ver alguna vez disfrutado de un paseo por el campo, muy acaramelados.