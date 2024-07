De Edurne y David de Gea a Paula Echevarría y Miguel Torres: el Bernabéu, a los pies de Luis Miguel

El Sol de México ofrecía este sábado otro de sus aplaudidos conciertos tras su exitoso arranque de gira en la plaza de toros Los Califas -la ciudad de la infancia de su novia, Paloma Cuevas- y las citas de Sevilla y Pamplona. Esta vez, Luis Miguel regresaba a la capital española, siendo uno de los momentos más esperados tras su última aparición sobre los escenarios de Madrid hace ya siete años.

A partir de las ocho de la tarde y sin problemas de aforo gracias a las fuertes medidas de seguridad, los 46.000 asistentes cantaron a pleno pulmón éxitos cómo Será que no me amas", "Amor, amor, amor", " Dame", "Somos novios", "La fiesta del mariachi" o "La incondicional", que sonaron en un Santiago Bernabéu que estaba repleto de aforo. El artista agotó las entradas previstas para la primera ocasión (6 de julio), colgándose el cartel de 'sold out', y se vio obligado a agregar un nuevo concierto para este domingo (7 de julio), en el que las entradas también se agotaron en cuestión de segundos.

Lo cierto es, que nadie quiso perderse la oportunidad de escuchar la voz del cantante en pleno directo. Cuando digo 'nadie', es 'nadie', pues estuvo acompañado de numerosos rostros conocidos que quisieron vivir en primera persona el triunfo de su regreso a la capital.

Una de las primeras en llegar a la cita musical fue Susanna Griso. La presentadora de Antena 3 se quedó anonadada y sin palabras tras la actuación del Sol de México. Palabras que sí tuvo para desvelar el secreto lugar, donde estuvo Paloma Cuevas durante el concierto, quien prefiere pasar desapercibida y no estar en el foco mediático: un lujoso backstage desde donde disfruto del triunfo de su novio, mientras éste deleitaba a un entregado público que coreaba todas las canciones.

Además de la periodista, también pudimos ver a rostros tan reconocidos como Margarita Vargas junto a Luis Alfonso de Borbón. Se trata de la segunda vez que el matrimonio acude a ver a Luis Miguel. No obstante, también estuvieron presentes otras parejas como el juez Santiago Pedraz y Elena Hormigos, Patricia Cerezo y Kiko Gámez, Paula Echevarría y Miguel Torres, o Edurne y David de Gea. Otros como Nuria González y su hermana Yolanda, Nieves Álvarez, Fabiola Martínez, Patricia Conde y Anne Igartiburu se sumaron al triunfo de Luis Miguel; todos unidos por su admiración hacia el cantante mexicano.

Edurne y David de Gea

Margarita Vargas y Luis Alfonso de Borbón

Patricia Cerezo y Kiko Gámez

Paula Echevarría y Miguel Torres

El emotivo detalle de Luis Miguel con sus fans

La cita en el Bernabéu tuvo de todo, desde mariachis hasta la presencia de un sin fin de rostros conocidos. Sin embargo, las sorpresas continuaron después de la cita musical. Los asistentes abandonaron la casa del Real Madrid para esperar al artista a las puertas del parking, que vestido de negro, con pantalones y camiseta de manga corta, salió y bajo a saludar a sus fans, insólitos ante su ídolo.

Luis Miguel a la salida del concierto en el Santiago Bernabéu

Sin duda, esta gira le dará tantas alegrías como la americana que ha batido todos los récords del momento. Ahora, le espera una etapa bastante ajetreada, pues tiene ya contratados espectáculos en Murcia (10 de julio), Roquetas de Mar (13 de julio), Barcelona (17 y 18 de julio), A Coruña (21 de julio), Valencia (27 de julio) y Marbella (31 de julio y 2 y 3 de agosto), donde se despide de España.