Enrique Ponce menciona por primera vez a Luis Miguel tras iniciar su noviazgo con Paloma Cuevas: "Eso es una maldad"

Con las amistades puede ocurrir que se transformen en algo más o que, directamente, desaparezcan. Hace años, Paloma Cuevas y Enrique Ponce, quienes formaban uno de los matrimonios más sólidos de nuestro país, se citaban con Luis Miguel para jugar al golf, comer en buenos restaurantes o, simplemente, ponerse al día. Sin embargo, cuando el torero rompió con la cordobesa y empezó a salir con Ana Soria, quien sigue siendo su novia, todo cambió.

Enrique Ponce acaparó los titulares por su nueva relación con la joven, que en ese momento era una desconocida para el gran público. Amante de los toros y, por aquel entonces, una jovencísima estudiante de Derecho, llamaba la atención de la prensa del corazón. Mientras tanto, Cuevas se apoyaba en su amigo, Luis Miguel, quien con el tiempo pasó a ser algo más: el hombre que le hizo volver a creer en el amor.

La hija de Victoriano Valencia y el Sol de México empezaron a salir hace dos años, lo que provocó el distanciamiento total entre Ponce y su ya examigo. Por ello sorprende que este jueves se refiriera a él en una entrevista con Carlos Herrera en COPE. Nunca había hablado del músico, hasta ahora.

Carlos Herrera se lanzaba a preguntarle: "Una maldad que me manda un amigo... Dile que cuando vaya a torear a México, invite a Luis Miguel a la plaza". Lo que provocó las risas en el estudio de radio. "¿Eso es una maldad o qué? Yo estoy por encima de todo eso, Carlos", replicó Ponce, evitando profundizar en el padrino de uno de sus hijos.

En su conversación para Herrera en COPE, el diestro también habló de la importancia que Ana tiene en su vida. La única vez que hablaron detalladamente sobre su relación fue en El Hormiguero. Lo hicieron juntos en la que fue la primera entrevista de la andaluza.

"El estar a su lado me llena la vida. Es una mujer extraordinaria, me está apoyando muchísimo en esta decisión de regresar para despedirme", contó, muy agradecido. No hizo mención de su exmujer, que en estos meses acompaña a Luis Miguel por su extensa gira mundial.