Susanna Griso habla de la famosa comunión de la nieta de El Turronero: "Se le fue de las manos"

José Luis López, más conocido como El Turronero, celebró la comunión de su nieta el pasado fin de semana en Jérez de la Frontera. Fue el pasado 29 de junio cuando una legión de famosos se reunió en Sanlúcar de Barrameda para disfrutar de otra de las multitudinarias fiestas del popular empresario. Susanna Griso no se perdió esta cita y, de hecho, la ha defendido este jueves en Espejo Público.

Rubén Amón ha criticado en el programa la gestión de dicho eventazo, pues fueron muchas las personalidades que se presentaron en él. De hecho, según el periodista, no había falta que acudiera tanta gente. Acudió, por ejemplo, Bárbara Rey, a quien la celebración le sirvió para distraerse de los disgustos que le está dando su hijo, Ángel Cristo Jr. Y también se apuntaron otros famosos, como Bertín Osborne y Carmen Lomana, que discutieron delante de los presentes.

Por su parte, la cantante María del Monte también acudió a la fiesta, y lo hizo prácticamente al mismo tiempo que la presentadora Paz Padilla. "Hay políticos de todo tipo. Están los de Podemos, los del PSOE.... Está todo el mundo porque él es así", contó la humorista, y señaló: "(El Turronero) Quiere tener muchos amigos y trata a todo el mundo por igual, al rico y al mendigo. Cuando llegamos a la mesa donde vamos a comer no hay ningún sitio reservado, nunca sabes quien se va a sentar a tu lado. Puede ser desde un obrero a un ministro".

Unas palabras que siguen la línea de las que Griso ha compartido en el plató. Fiel defensora de este tipo de celebraciones, ha opinado que El Turronero es una persona muy sociable y que es cierto que eso a veces deriva en escenarios enrevesados. "Es que tiene muchos amigos, y es verdad que son muchos y se fue de las manos...", ha reconocido. Y, dicho esto, ha contado una anécdota familiar: "Mi madre, que tenía siete hijos y estaba cansada de bodas, bautizos y comuniones, ¿qué hizo? Cuando se casó su hija número cuatro, hacemos la boda y a Susanna le colamos la comunión. Me puso delante de mi hermana y su futuro esposo y todo el mundo se preguntaba '¿qué hace esta niña?'. No se enteró nadie de que era mi comunión... Forma parte del anonimato al que he estado sometida en mi familia toda la vida".

Los colaboradores del programa de Antena 3 han debatido sobre la fiesta de El Turronero por la química que Álvaro Muñoz Escassi y la actriz Hiba Abouk demostraron durante la celebración. La intérprete insiste en que solo son amigos, mientras el jinete lidia con el goteo de informaciones.