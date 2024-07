Susanna Griso hizo la comunión el día de la boda de una de sus hermanas

Susanna Griso ha tirado de BBC: bodas, bautizos y comuniones. Las llamadas celebraciones familiares se han colado en su tertulia en Espejo Público a propósito de la comentadísima Primera Comunión de la nieta del Turronero. Esta ha sido la anécdota.

Arranca la historia con José Luis López El Turronero y la grandiosa fiesta con la que obsequió a su nieta al recibir el sacramento. El eventazo, el 29 de junio en Jerez de la Frontera (Cádiz), se convirtió en un photocall de famosos, desde Escassi e Hiba Abouk, pasando por Albert Rivera, Santiago Segura, Bárbara Rey y Carlos Herrera. En la fiesta, también estaba Susanna Griso, que lanzó un capote al empresario de Ubrique ante las críticas por semejante maxi celebración: "Es que tiene muchos amigos, es verdad que son muchos y que se le fue de las manos". Entonces enlazó su relato son el de su familia.

"Mi madre que tenía siete hijos y estaba cansada de bodas, bautizos y comuniones... ¿qué hizo?", comienza Griso. Cuando se casó su hija número cuatro, su madre propuso: "Hacemos la boda y a Susanna le colamos la comunión". Así, tan natural. "Me puso delante de mi hermana y de su futuro esposo y todo el mundo se preguntaba '¿qué hace esta niña?'", ha recordado la presentadora. Resultado: "No se enteró nadie de que era mi comunión. Forma parte del anonimato al que he estado sometida en mi familia toda la vida", ha compartido con los espectadores.

Muy unida a los suyos

Susanna es una mujer muy familiar y está muy unida a los suyos. La presentadora, la benjamina de la casa, ha sufrido la pérdida de dos de sus seis hermanos. En 2021, muy emocionada, dedicó el Premio Diversia Global a su hermano Damián, que años atrás falleció por el VIH. En 2019 conocimos en directo la muerte de su hermana mayor por un infarto. Griso tuvo que abandonar el plató de forma repentina.