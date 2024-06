Exclusiva: Luis Miguel está junto a Paloma Cuevas y en España desde el 15 de junio

El pasado 14 de junio el cantante Luis Miguel ofrecía otro de sus aplaudidos conciertos en Estados Unidos. Fue en Nashville (Texas) y esa noche el Sol de México no solamente cosechaba otro éxito a su currículum, sino que también se despedía por una temporada del público más allá del Atlántico, sabiendo que a pocas horas subiría en su avión con destino a España. Por eso horas más tarde de abandonar ese escenario, Luis Miguel empezaba a disfrutar de unas merecidas vacaciones hasta que el próximo viernes día 28 de junio, en la plaza de toros de Córdoba, vuelva a ponerse delante de su público español en el que será el arranque de su gira en nuestro país. La pregunta era clara desde hacía muchos días: ¿dónde está Luis Miguel? Hoy tenemos la respuesta: en Madrid.

Con la discreción y la pulcritud que le caracteriza Luis Miguel llegó, se instaló en su refugio y pocos, por no decir casi nadie, supieron de su presencia. En Madrid le esperaba su novia, Paloma Cuevas, quien ha hecho lo imposible, a veces con viajes de apenas 24 horas, para poder conciliar su vida familiar con su noviazgo con el artista. Y es que no lo han tenido fácil. Paloma siempre tuvo muy claro que debía ocuparse cien por cien de sus hijas y de sus padres, y eso Luis Miguel también lo ha entendido y respetado. Pero evidentemente las ganas por verse eran enormes y Luis Miguel no ha querido perder ni un día para poder pasar estos días de descanso y preparación ante la gira española junto a su amada Paloma. Aunque hasta la fecha no hay imágenes de la pareja en Madrid, sí puedo asegurar que han tenido algunos encuentros con su estrecho círculo de amistades y por supuesto con la familia. Alguna cena en restaurantes, reuniones privadas y mucha tranquilidad. Evidentemente son conscientes del interés mediático que despiertan y por eso no sería extraño que en cualquier momento les veamos en alguna de sus salidas, pero eso será gracias a la constancia y sagacidad de algún paparazzi, ya que ellos prefieren seguir con su vida tranquila fuera de los focos.

El viernes arrancará la gira en Córdoba, en un guiño cariñoso que Luis Miguel ha tenido hacia Paloma Cuevas al querer tener su primer concierto en la ciudad natal de su novia. Se da por seguro que Paloma estará en ese concierto, y es muy probable que, tal y como viene haciendo durante todos estos meses, intente tener un perfil de lo más bajo, quedándose en un segundo plano y sin querer aparecer en las fotos ni en los titulares. Hasta la fecha así ha actuado en la gira americana, donde únicamente se la ha visto acompañar a Luis Miguel en algunas entradas o salidas de restaurantes o paseando sola por algunos aeropuertos. Veremos si en España tenemos más recuerdos de los dos en un verano que promete será muy especial y eso que para Paloma tan primordiales como sus hijas son los cuidados a sus padres.

Lo cierto es que Victoriano Valencia lleva un año con una salud delicada y han sido muchas las veces que ha tenido que pasar por el hospital. La última fue este fin de semana a raíz de unas pruebas que tenían que realizarle y donde se le detectó una neumonía que los médicos calificaron de poca gravedad. Pero su avanzada edad hace que siempre se tomen ciertas cautelas, que ya se sabe que prevenir es curar. Tanto Victoriano como su mujer Paloma habían estado ingresados (ella por COVID) pero ya se encuentran restablecidos.

Seguramente la presencia en España de Luis Miguel, al que conocen desde que era un niño por la amistad que tuvieron con su padre hace muchos años, sea el mejor bálsamo para que todo transcurra sin más incidencias y con muchísima ilusión en conseguir que esta gira les dé tantos alegrías como la americana que ha batido todos los récords del momento.