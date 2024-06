La angustia de Paloma Cuevas días antes del concierto de Luis Miguel en Córdoba: sus padres, ingresados por covid y neumonía

Iba a ser uno de los momentos más dulces del 2024 para la feliz pareja: la actuación de Luis Miguel en la tierra natal de su amada Paloma Cuevas, Córdoba, este sábado. Pero las circunstancias han dado un giro y la ex diseñadora atraviesa ahora un momento muy delicado: sus padres, están ingresados en el hospital. Victoriano Valencia, de 91 años, sufre una neumonía mientras que su esposa, Paloma Díaz, de 70, sufre covid.

La situación es muy estresante para Paloma Cuevas y su hermana, encargadas de acompañarlos y cuidarlos en el hospital, pues aunque se encuentran en el mismo centro no comparten habitación, obviamente. A pesar de todo, aseguran que la situación no es preocupante para la familia ya que ambos evolucionan de manera favorable de sus respectivas dolencias y podrían recibir el alta muy pronto. Tanto que la ex de Enrique Ponce no ha cancelado sus planes para el fin de semana: de momento, su asistencia al concierto de Luis Miguel en Córdoba sigue confirmada.

Paloma está muy unida a sus padres, a los que adora. Precisamente ellos fueron su mayor apoyo tras su separación de Enrique Ponce y aplaudieron su nuevo romance con Luis Miguel, al que acogieron con los brazos abiertos. De hecho, Victoriano bromeó en varias ocasiones sobre una posible boda entre ellos y dio sus bendiciones a la pareja públicamente: "La boda ya depende de ellos. Él es un muchacho extraordinario en ese aspecto. Yo estoy muy contento porque es un caballero, es un señor y está enamorado, están enamorados. Cuida y quiere mucho a mi hija", dijo hace un par de meses. Entonces también desveló sus planes de acompañar a su 'yerno' en los conciertos que dará en el Santiago Bernabéu los próximos 6 y 7 de julio, algo que, probablemente, tendrá que cancelar por motivos de salud.

La reaparición pública de Luis Miguel y Paloma, que podría tener lugar este viernes en Córdoba, genera una gran expectación mediática tras las declaraciones de Luis Alfonso de Borbón, que aseguró hace unos días que el artista y la diseñadora se habían casado en Las Vegas. Unas palabras que algunos, no todos, interpretaron como una broma: "Yo no me lo creo", decía Susanna Griso.