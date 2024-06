Bárbara Rey ha dicho 'basta'. La ex vedette se pronunció en la Fiesta de 'El Turronero' sobre las críticas que su hijo, Ángel Cristo Jr., vertió contra ella en su última exclusiva, declaraciones que tacha de "gravísimas" y que hicieron llorar, incluso, a su propia hija, Sofía Cristo, unas horas después en el plató de Espejo Público. Este domingo, la de Totana ha vuelto a responder al ex superviviente tras haberla acusado de tener una pistola en casa y que "fingía" que se iba a suicidar. Eso sí, lo ha hecho con un durísimo mensaje que sentencia, al fin, la relación entre madre e hijo.

Lo cierto es que la madre de Sofía Cristo ha llegado a moderar sus opiniones sobre su hijo y hasta pedir a los tertulianos de la cadena, en la que Ángel se despacha a gusto contra ella, que no fueran "demasiado duros" con él en más de una ocasión.

Su paciencia tiene un límite, y las acusaciones de su hijo le resultan inmensamente dolorosas. Así, reitera que las declaraciones de Ángel son mentira: "Espero que hable de su vida. Él dice que su vida es lo que él cuenta. Eso no es cierto, es totalmente mentira. Si él ha cortado el cordón umbilical conmigo, lo que tiene que hacer es cortarlo de verdad y no hacer lo que está haciendo", ha contado en Fiesta.

Y, ha continuado: "Yo sé cómo me he portado con mis hijos y la entrega que he tenido por ellos... para mí, esto es totalmente descabellado". La ex vedette no da crédito con esta situación, que es de todo menos agradable, y pide que se "haga justicia y que se sepa que todo lo que dice (su hijo) es mentira". Sin embargo, su sentimiento como madre le puede: "Al mismo tiempo, me duele en el alma y en el corazón porque yo nunca voy a dejar de querer a mi hijo".

A Bárbara le están afectando los dardos envenenados de su hijo, motivo por el que está recibiendo ayuda psicológica para sobrellevar sus continuos destrozos. Más aún, después de que Ángel haya 'abanderado' al ex domador de Circos. Así, ha confesado estar en "sufrimiento continuo": "Es Dios quien me protege porque sino, tanto Sofía como yo, estaríamos mucho peor. Yo recibo ayuda del psiquiatra, hemos perdido bastante peso...He sido una mujer maltratada toda mi vida, desde muy pequeña y además de verdad, no como dicen otros. El maltrato psicológico te va quitando la vida ".

La de Totana también ha desvelado las consecuencias que está arrastrando: "Me acuesto y me duermo a las dos o tres de la madrugada, hoy me he dormido a las cuatro y a las seis de la mañana estoy despierta y ya no me puedo dormir. Ya me viene todo a la cabeza porque el dolor es inmenso", sentencia.