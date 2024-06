La nieta de Alicia Koplowitz que tiene conquistada a su abuela se gradúa: así es Gabi Cortina, la joven que se inspira en Grace Kelly

A sus 72 años y siendo la mujer más rica de España (solo por detrás de la hija mayor de Amancio Ortega), Alicia Koplowitz vivió un gran momento personal el pasado viernes. Su nieta Gabriela, hija del empresario Pedro Cortina Koplowitz y la diseñadora de interiores Bárbara Chapartegui, se graduó. La joven de 18 años es una apasionada del mundo de la moda, aunque esta "no es la ruta" que quiere seguir.

Gabi Cortina -como le gusta que la llamen- suma unos 1.500 seguidores de Instagram. Su cuenta la tiene cerrada y tan solo las personas que ella elija pueden ver lo que publica. Discreta a la hora de mostrar su vida, no obstante, hizo una excepción en verano del año pasado, cuando posó para Hola para hablar de moda y, de paso, confesar algunos detalles. Dijo que su icono de estilo es "Grace Kelly, porque era más atrevida para su época y su armario sigue siendo superponible".

Sobre sus inquietudes, explicó: "Estoy terminando el colegio, haciendo los A levels de Economía, Arte y Español. Pero mi favorita siempre será Arte, me relaja muchísimo pintar, se me pasa el tiempo volando". El mundo de la moda, por el momento, lo descarta: "Me encanta, pero no es la ruta que voy a seguir. Aunque sí me interesaría mucho el brand management, que puede relacionarse con la moda". Entre sus aficiones, destacan "pasear por el campo" con sus perros, "el esquí, el yoga y el pilates": "Me relajan mucho".

La joven, a su vez, habló de sus padres y confesó que la profesión de su madre le llama mucho la atención: "Admiro mucho a mis padres y lo que hacen. Si tuviese que elegir, iría por la ruta creativa, el diseño de interiores. Siempre ha sido una de mis opciones principales para el futuro".

De su abuela paterna ha heredado el gusto por el arte, pues a la joven le encanta "ver exposiciones en Madrid". Alicia Koplowitz, precisamente, está considerada como una de las principales inversoras de España, una gran coleccionista de obras de arte, así como una importante filántropa.

Parte de la fortuna de los Koplowitz proviene de 1998, cuando Alicia le vendió a su hermana Esther el 28,2% de FCC por 798 millones de euros. En las empresas Omega Capital y Morinvest (sus sicavs) también ocupan puestos los dos hijos mayores de la empresaria, Alberto y Pedro. Pocas noticias trascienden de su vida privada debido a su extrema discreción, una tónica que también mantiene el resto de la familia.

La graduación de Gabi Cortina

Fue Bárbara Chapartegui la que compartió una imagen de la graduación de la joven en su perfil de Instagram. Madre, hija y abuela materna posan muy orgullosas junto a otros familiares. La protagonista de la foto, para su gran día, optó por diseño con estampado floral, de gasa y con volantes. Lució una melena suelta y desenfadada y apostó por un maquillaje natural.

La joven ha estudiado en el Student at Runnymede College, un prestigioso centro ubicado en Alcobendas, Madrid. Según recoge en su LinkdIN, tiene un nivel nativo en inglés, por lo que se autodefine como bilingüe. También cuenta con un nivel básico de francés y un intermedio de italiano. Ha ejercido como voluntaria en el campamento Gaia Camp y también en la Fundación Alicia Koplowitz, una entidad sin ánimo de lucro que tiene por objetivo fomentar la formación y la investigación en Psiquiatría del Niño y el Adolescente.