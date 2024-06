Kiko Hernández arremete contra el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera por una deuda: "Haced el favor de pagarme"

Tajante. Así se ha mostrado este martes Kiko Hernández en Ni que fuéramos shhh, desde donde ha denunciado públicamente al Ayuntamiento de Vejer de la Frontera por impago. El tertuliano y también actor afirma que viajó con su compañía teatral hasta la localidad gaditana para representar la obra Bodas de Sangre hace más de un año y desde entonces están esperando que el consistorio abone su factura.

"El mundo del actor es muy complicado. Por favor, a Cultura y al Ayuntamiento de Vejer, haced el favor de pagar una factura de hace ya casi 14 meses. Los actores también comen, desayunan y cenan", ha apuntado visiblemente molesto.

Kiko no ha desvelado la cifra exacta de la deuda, pero sí ha lanzado un consejo a otros intérpretes para que cancelen sus citas profesionales en la localidad: "Los actores que vayan para allá, que no vayan, que no les van a pagar. Yo no tengo problemas económicos pero hay algunos de mis compañeros que sí que necesitan ese dinero para vivir".

Hernández ha señalado que ya había un retraso en el pago antes de las elecciones municipales del pasado año: "Ha habido un cambio de gobierno y se han olvidado. Hace cuatro meses me dijeron que me iban a pagar y aún sigo esperando".