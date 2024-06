Kiko Hernández estalla contra Ágatha Ruiz de la Prada: "A Mila Ximénez la utilizabas para vender trajes"

No solo Marta Riesco, las polémicas de Terelu Campos o el embarazo de Anabel Pantoja ocupan los temas de conversación en Ni que fuéramos Shhh. Kiko Hernández no ha dejado en buen lugar este lunes a Ágatha Ruiz de la Prada, con quien coincidió en un evento este fin de semana celebrado en Gran Canaria. Al colaborador le indignó profundamente la actitud de la diseñadora, hasta el punto de que ha dicho este lunes: "No he visto persona más subida, maleducada y altiva".

"Estuve haciendo una pasarela con José Perea y llegó la diva, Ágatha Ruiz de la Prada. Llegó cobrando una pasta. Llega y dice que todo es una m... Y era un hotel de cuatro estrellas con una piscina que te cagas y suites. Y dice que le cambian la habitación o se marcha", ha contado.

Y ha asegurado que el comportamiento de la marquesa de Castelldosríus no se quedó ahí: "Al diseñador Petro Valverde le pregunta 'tú quién eres'. [También] dijo que el coche de producción era una m...".

El colaborador, además, ha contado que no entabló conversación con ella: "Si la llego a saludar la mando a la mierda por lo que dijo de Mila". En este sentido, ha recordado: "Cuando murió [en junio de 2021] y le preguntaron si hablaba con su hija, dijo que Alba no le interesaba, que la que le interesaba era Mila porque cuando se ponía un traje suyo arrasaban".

Estas palabras molestaron profundamente a Hernández, gran amigo de Mila: "Ese es el concepto de amistad que tiene esta señora".

Kiko y Ágatha coincidieron en Maspalomas, Gran Canaria, donde a la diseñadora le otorgaron el Premio Music Meets Tourism 2024 en la categoría de Moda en la Gala de los MMT AwARds. "Ten más educación cuando te contratan en los sitios. Maleducada, que eres muy maleducada", ha sentenciado Kiko.