Omar Sánchez se sube al carro de 'Anabel embarazada' y le da donde más duele: "Tenía prisa, ¿no?"

El embarazo de Anabel Pantoja ha generado todo tipo de reacciones. Isa Pi, su madre, su primo, amigos, tertulianos... Todos han querido opinar sobre el estado de buena esperanza de la instagramer y el último ha sido Omar Sánchez, su ex marido. El canario, alejado de los medios desde que se divorciara en junio de 2023, se ha sentado en el plató de De Viernes para desvelar cómo está viviendo esta situación: "El peor momento de este año fue el día que vi la portada de que mi ex pareja estaba embarazada".

El instructor de surf confiesa que pasó el día llorando: "Me alegro porque lo estaba buscando pero fue un día duro para mí. Se me juntó la ruptura con Marina, toda la prensa llamándome... Tuve que apagar el teléfono, pasé el día llorando", ha contado. "Pensé 'Qué rápido lo han hecho'. Llevaban poco tiempo. Tenían prisa, no?", pregunta con una sonrisa irónica. "Me impactó porque el hijo de Anabel podía haber sido mío. Ella ha querido ser madre a toda costa, cuando estaba con Yulen también quería. Ella lo tenía en mente y hubiera sido con esta pareja o con otra, conmigo también quiso ser madre", ha asegurado. "Habíamos hablado muchas veces de formar una familia pero no lo intentamos. Luego se torció todo y no pudo ser. Anabel cambió de idea cuando yo volví de Supervivientes y no lo entendí, que quisiera casarse conmigo pero no tener una familia".

Omar y Anabel contrajeron matrimonio el 1 de octubre de 2021 en la isla La Graciosa. Un día importante para ambos que él recuerda ahora de manera agridulce: "El día de mi boda fue uno de los más felices de mi vida pero si yo sé lo que ella pensaba no me hubiera casado. Me mintió a la cara", ha dicho. Y es que Anabel confesó más tarde que se casó enamorada al 60 %: "Hay una cosa grave que pasa en Cantora, nos pasó a los dos y supuestamente le faltó más atención o cariño por mi parte pero ella también estaba fría. No puedes decir que necesitas más de mí si ni siquiera estabas enamorada al cien por cien".

Muchos han tildado a Omar de oportunista por su reaparición en medios estos días. Otros aseguran que sigue enamorado de ella. Él lo niega y desvela que, actualmente, no mantienen ningún tipo de relación: "No siento nada por ella. Me la encontré en un festival cara a cara pero ni siquiera nos saludamos. No sé si ella tiene rencor o rabia por algo pero yo siempre he hablado de ella con educación y me gustaría tener un trato cordial con ella", ha zanjado.