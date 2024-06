Famosos Una chica, un chantaje y un juicio: el 'problemón' que le amarga el embarazo a Anabel Pantoja

Según Lydia Lozano, una chica estaría extorsionando a David por una supuesta infidelidad

El oscuro asunto judicial que afecta a Anabel Pantoja y al padre del hijo que espera y ella no ha contado

Ya lo adelantamos hace unos días: no es oro todo lo que reluce. Anabel Pantoja vive uno de los momentos más felices y emocionantes de su vida a la espera de su primer hijo y está centrada en su embarazo. Al menos, de cara a la galería. Porque de puertas para adentro, la instagramer y su novio, David Rodríguez, tienen un asunto peliagudo entre manos: una presunta infidelidad por parte del fisioterapeuta que ha terminado judicializada.

¿El motivo? Una presunta extorsión. "David, presuntamente, se enrolla con una chica en Canarias mientras Anabel estaba, por trabajo, en Coachella", ha contado Lydia Lozano este miércoles en Ni que fuéramos shhh... "Parece ser que una amiga de esta chica lo graba todo y le dice que lo va a contar todo o que se calla si él le da dinero. ¿Y qué hace? Pues ir a la justicia y decir 'Me están extorsionando". Según la periodista, Anabel se enteró de todo no por boca de David sino por algunos compañeros del programa Fiesta.

Como adelantábamos desde este portal, el tema está en los juzgados aunque cabe la posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo y no lleguen a iniciar el procedimiento. No es, desde luego, lo que más le conviene a Anabel Pantoja en este momento de su embarazo.

La sobrina de la tonadillera se encuentra en el ecuador de la gestación y aunque no ha sufrido grandes molestias en las primeras semanas, sí ha confesado estar muy cansada. De hecho, este miércoles ha tenido que repetir una de las pruebas rutinarias en su estado (la curva del azúcar), pues los resultados de la primera no fueron los deseados. Tal y como ella misma ha desvelado en redes sociales, "los valores estaban por encima de lo normal", es decir, Anabel podría sufrir diabetes gestacional, una condición que debe ser minuciosamente controlada y que puede entrañar un riesgo serio de no atenderse correctamente.