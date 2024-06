Famosos Ana Duato niega haber ocultado ingresos de 'Cuéntame' y mantiene su inocencia: "Hacienda sabía lo que cobraba"

El tribunal de la Audiencia Nacional la juzga por un presunto fraude de 1,9 millones de euros entre 2010 y 2017

Ana Duato quiere que salga "la verdad": reaparece "tranquila" pese a sus presuntos delitos fiscales

La actriz Ana Duato ha asegurado este miércoles en el juicio del 'caso Nummaria' que es "imposible" que haya ocultado al fisco parte de los ingresos que percibió de la serie Cuéntame cómo pasó porque el presupuesto, incluido su sueldo, estaba auditado por TVE y, en última instancia, por Hacienda.

Duato ha mantenido su inocencia ante el tribunal de la Audiencia Nacional que la juzga por un presunto fraude de 1,9 millones de euros entre 2010 y 2017, por el que la Fiscalía Anticorrupción pide para ella 32 años de prisión.

La actriz, que solo ha accedido a contestar a su abogado, ha negado tajantemente que ocultase a Hacienda ingresos correspondientes a varios capítulos de las temporadas rodadas entre 2014 y 2017 porque es la productora, Grupo Ganga, quien adelantaba todo el presupuesto, incluido los honorarios de los actores, y después era "auditado por TVE". La intérprete ya ha devuelto parte de la cantidad supuestamente defraudada.

El representante de la artista pidió que la Fiscalía y la Abogacía del Estado retirasen ya la acusación para que su patrocinado no tuviera que seguir sufriendo la "pena de banquillo con las consecuencias que tiene para él cada día que pasa en el mismo".

Por su parte, el actor Imanol Arias aceptó la pasada semana menos de dos años de cárcel tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, pues reconoció haber defraudado a Hacienda 2,7 millones de euros de sus ganancias en la popular serie. "Estoy contento y conforme porque al menos queda claro el asunto y así me olvido de tener 28 años de cárcel", explicó a la prensa.

Finalizada la primera sesión del litigio, que arrancó el pasado martes, el escenario que quedó dibujado para la actriz resultaba más preocupante que el de su compañero. No obstante, hay que recordar que el pasado jueves trascendió que sus infracciones podrían no considerarse un delito fiscal. Un informe elaborado por la Agencia Tributaria sostiene que las cantidades que habría defraudado presuntamente la intérprete en tres de esos siete ejercicios -concretamente entre 2014 y 2017- no alcanzarían la cifra de 120.000 euros para ser considerado un delito fiscal. Una buena noticia para la protagonista de Cuéntame como pasó, que insiste en su inocencia. "Van a salir muchas cosas", expresó. "Realmente uno cuando llega este momento pues tiene la tranquilidad de que va a salir la verdad. Lo iréis sabiendo".