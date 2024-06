Famosos Cristina Pedroche, sobre las críticas que recibe como madre: "Sé que tengo todo, pero no sé por qué lloro"

La madre de la pequeña Laia se ha abierto en canal para exponer la frustración que siente por no poder expresar su tristeza

Las impactantes confesiones de Cristina Pedroche sobre la maternidad y el postparto: "Dabiz me dijo que necesitaba terapia"

Dicen que la maternidad te cambia la vida, y si no que se lo pregunten a Cristina Pedroche, que desde que diera la bienvenida a su hija, Laia, fruto de su matrimonio con Dabiz Muñoz, ha atravesado muchos miedos. Precisamente, a lo largo de las 221 páginas de su primer libro, Gracias al miedo, repasa la revolución que ha supuesto en su vida ser mamá y el dolor que ha sentido ante algo tan maravilloso por sus inseguridades. En su tour televisivo para hablar de este proyecto, también ha hablado una y otra vez de sus sentimientos.

Ahora, en su visita al podcast de Vicky Martín Berrocal ha hablado de las críticas recibidas y los prejuicios hacia ella: "Estoy bien, a ratos. A la gente le molesta que todavía estoy 'postpártica'. El postparto no es el inmediato, la cuarentena... Esto dura, es largo y tendido. Tengo que adaptarme, estoy todavía arrollada. La maternidad me ha arrollado por todos lados", ha reconocido la vallecana, que dio a luz a su hija en julio del año pasado.

La presentadora de Atresmedia ha hablado del "dolor" que siente cuando escucha ciertos comentarios: "Lo que más me molesta es que la gente me diga que lo tengo todo. Sé que tengo todo, pero no sé por qué lloro", ha apuntado a la par que ha reclamado su 'derecho' a la tristeza.

Sin embargo, antes de confesar que está en proceso terapéutico, ha revelado la clave que su psicóloga le dio para revertir las malas sensaciones: "Me dice que valide mis sentimientos [...] Soy una persona muy miedosa, el miedo me paraliza, pero uso ese parón para analizar todo. Lo que estoy haciendo ahora es hacerlo con miedo. Si crees que tienes que hacer algo, y crees que te da miedo, hazlo. Yo estoy así todo el rato".