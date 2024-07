¿Cuánto cuesta y qué se come en Caripen?: así es el restaurante favorito de Scarlett Johansson en Madrid

La presencia de Scarlett Johansson en Madrid está dando mucho de qué hablar. Tras presentar este jueves en la capital su nuevo proyecto cinematográfico, Fly me to the moon, y de tachar a Donald Trump de ser solo "un poco psicópata", la estrella de Hollywood ha disfrutado de una cena en el centro castizo.

Claro que, no lo hizo sola. Johansson acudió al restaurante Caripen en compañía de Channing Tatum. Caripen es uno de los establecimientos reconocido entre las personalidades famosas. De hecho, en su página web se presentan como el local "predilecto por una gran lista de famosos". Más aún, fue el sitio al que acudió Vicky Martín Berrocal para celebrar su fiesta de cumpleaños el pasado mes de marzo.

Además, es el mismo local donde estaba instalado el tablao flamenco que vio nacer la leyenda de Lola Flores, frente al edificio del Senado. El icónico restaurante abrió sus puertas por primera vez en 1993, recuperando el mítico escenario y dándole un giro gastronómico. El resultado: un local "íntimo, noctámbulo, discreto, ochentero y farandulero".

Por su parte, la carta presenta una cantidad ingente de platos variados. Si bien destacan la selección de foies y los mejillones de roca, su combinación estrella es el magret de pato que, según dicen los propietarios del local, es el "mejor" de toda la capital. Con un precio de 44 euros, la ración pueden deleitar a dos personas. Claro que, también destacan el foie caliente de 22 euros las pizzas de 15 euros o el carpaccio de buey a 20 euros.