Kate Middleton reaparece tras su llamativo cambio de look: de luto y con un nuevo matiz en su melena

Tras su vuelta de vacaciones, Kate Middleton sorprendió a todos con un inesperado cambio de look: una melena rubia extra larga con ondas infinitas que, rápidamente, acaparó todas las miradas. Tanto revuelo generó que, en redes, algunos incluso insinuaron que la princesa de Gales llevaba peluca —recordemos que la esposa del príncipe Guillermo está enfrentando su lucha contra el cáncer—, una polémica que llegó a impactar a Sara Carbonero, quien compartió su reflexión sobre las críticas al estilismo de Kate. Y este sábado, la duquesa ha vuelto a aparecer, pero esta vez con un nuevo tono de cabello que nada tiene que ver con el rubio que lució hace apenas unos días, aunque sí mantiene algunas mechas.

Kate Middleton

La princesa no ha querido perderse el partido de la Copa Mundial de Rugby Femenina 2025 entre Inglaterra y Australia, celebrado este sábado 6 en el estadio Brighton & Hove Albion, justo un día después del fallecimiento de la duquesa de Kent, esposa del príncipe Eduardo y prima de la difunta reina Isabel II. De hecho, este viernes los príncipes de Gales compartieron un comunicado en sus redes para expresar sus condolencias y recordar la labor de la duquesa: "Trabajó incansablemente en beneficio de los demás", escribieron.

En la Copa Mundial de Rugby Femenina 2025

Es por este motivo, por el que Kate ha optado por un elegante traje de pantalón y blazer negra, combinado con una camisa blanca con un llamativo volante. A pesar del luto, estaba muy animada y sonriente mientras compartía momentos con otros asistentes. Al partido también ha acudido el príncipe Guillermo, que se ha dejado ver en el palco principal.

Príncipe Guillermo