Así prepararon el príncipe Guillermo y Kate Middleton el camino para decirle a su hijo George que algún día será rey

George tiene 12 años. Es el segundo en la línea sucesoria al Trono después de su padre, Guillermo. Ambos son el relevo de Carlos III. El monarca, que en noviembre cumple 77, lucha desde 2024 contra el cáncer. Hace unas semanas, en pleno verano, el monarca salía al paso para atajar los rumores de que su enfermedad se había agravado. "Me siento mucho mejor", deslizó en un acto. Este es el contexto y ahora sale a luz cómo los príncipes de Gales allanaron el camino para decirle a su hijo primogénito que su futuro está en la corona y que algún día será rey. Lo publica People.

Fue a los siete años cuando el príncipe George se enteró de que es el futuro monarca. Sus padres, detalla la revista, priorizaron su infancia sobre su deber. "Guillermo pospuso de forma deliberada esta noticia hasta el último momento", lo que demuestra el "especial cuidado y consideración" del heredero con su hijo, explica a People el biógrafo real Robert Lacy. Además, el escritor Robert Hardman apunta que el príncipe de Gales "se toma su papel de padre del futuro rey tan en serio como su papel de futuro rey en sí".

Hay que recordar que para Guillermo y Kate el desempeño de su rol como padres de tres hijos se sitúa en prioridad alfa. Tanto es así, que el bienestar de los pequeños marcó desde el minuto uno la gestión de comunicación sobre la enfermedad de cáncer de Kate en 2024. Un silencio informativo, de apagón y de lagunas en datos sobre su salud que provocaron una enorme ola de rumores mediáticos en las redes sociales en torno a su figura. Sin embargo y pese a la crisis de comunicación, ella esperó, para salvaguardar a sus hijos, el momento adecuado para anunciar su enfermedad oncológica.

A esto se suma que Guillermo goza actualmente de una imagen pública excelente. Encabeza el ranking de popularidad de los miembros de la corona con un 74% de votos positivos en la tradicional encuesta de YouGov llevada a cabo a principios de agosto. El modo en que el príncipe ha apoyado a su esposa durante su enfermedad oncológica, sus desvelos, su papel de padre abnegado con sus hijos y cómo ha compaginado su vida familiar con el trabajo han cautivado a los británicos.