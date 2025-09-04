Radical cambio de look de Kate Middleton en su vuelta al trabajo: melena rubia extra larga y esas ondas surferas infinitas

Vuelta al trabajo de Kate Middleton. Los príncipes de Gales han arrancado el curso en el Museo de Historia Natural de Londres. La nuera de Guillermo ha acaparado todos los flashes al lucir esta inesperada melena que le da un cambio radical de imagen. Ha tenido lugar este jueves 4 de septiembre

Cabello rubio, con algunas mechas más subidas de tono, extraordinario volumen y melena extra larga. Todo extra. Hasta las ondas, de aire surfero, muy definidas, pulidas y trabajadas. Impactante e inédito cambio de estilismo de Kate que ha marcado el regreso de los príncipes a sus actos de agenda tras el verano.

Los príncipes de Gales, en Londres este jueves 4 septiembre

Kate, en Londres este jueves 4 septiembre

Acompañaba Kate a este volantazo de estilo, un look sastre de chaqueta entallada y pantalón negro básico combinado con una blusa blanca, que ha quedado completamente eclipsado. También, unos zapatos de tacón plano en ante natural. Colores que anuncian el otoño y que se han quedado completamente opacados por su melena rubia. Como anécdota de la visita al centro expositivo, la princesa se ha visto sorprendida por una lluvia repentina, que atajado con un paraguas.