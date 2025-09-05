Muere a los 92 años la duquesa de Kent, prima de Isabel II: la royal profesora de música y asidua a Wimbledon

La esposa del duque de Kent, primo de la reina Isabel II, ha muerto a los 92 años, según ha informado la Casa Real a través de un comunicado de condolencias. Una de las últimas apariciones de Katharine Lucy Mary Worsley fue hace casi un año, en octubre. Se encontraba con su marido, el príncipe Eduardo.

La Casa Real ha emitido el siguiente pésame: "Con profundo pesar, el Palacio de Buckingham anuncia el fallecimiento de Su Alteza Real la Duquesa de Kent. Su Alteza Real falleció en paz anoche en el Palacio de Kensington, rodeada de su familia. El Rey, la Reina y todos los miembros de la Familia Real se unen al Duque de Kent, sus hijos y nietos en el duelo por su pérdida y recuerdan con cariño la devoción de toda la vida de la Duquesa a todas las organizaciones con las que estuvo vinculada, su pasión por la música y su empatía por los jóvenes".

Nació el 22 de febrero de 1933 en Hovingham, en North Yorkshire (Inglaterra) en el seno de los Worsley, familia de terratenientes de larga estirpe. La joven Katharine emparentó con la realeza inglesa tras casarse con el príncipe Eduardo, duque de Kent, primo hermano la monarca. Su enlace con Eduardo de Kent tuvo lugar el 8 de junio de 1961 en la Catedral de York, en una boda muy mediática para la época. Fruto de ese matrimonio, nacieron tres hijos: George Windsor, conde de St Andrews (1962), Lady Helen Taylor (1964) y Lord Nicholas Windsor (1970).

Apasionada de la música y la docencia, la duquesa de Kent ejerció de profesora de música en una escuela primaria de Kingston Upon Hull en el condado histórico de Yorkshire, Inglaterra, a lo largo de una década. Además, se volcó en sus colaboraciones solidarias y filantrópicas a través de organizaciones benéficas educación musical, como la Royal Academy of Music y Youth Music. Además, fue una asidua a las pistas de Wimbledon.