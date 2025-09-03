Carlos III da la última hora sobre su cáncer tras reencontrarse con pacientes oncológicos: "Hay esperanza"

Carlos III fue diagnosticado de cáncer el pasado año, tal y como informó Buckingham a través de un comunicado en el que, sin embargo, se omitió el resto de detalles sobre la enfermedad. El monarca comenzó un tratamiento y, tras mejorar su estado de salud, retomó sus obligaciones, entre ellas, la visita oficial que este miércoles ha tenido lugar en Birmingham. El rey de Inglaterra ha asistido a la inauguración de un nuevo hospital, donde ha hablado con algunos pacientes oncológicos. Con ellos se ha mostrado optimista en lo referente a su salud.

El marido de Camilla ha celebrado sus avances. Está en el proceso de recuperarse, pero su evolución va por buen camino. "No estoy tan mal", ha contado a una mujer que le ha preguntado por su situación. "La mitad del problema es detectarlo a tiempo", ha dicho, y ha afirmado que los médicos "son los que mejor te van a tratar". "Siempre hay esperanza en el futuro", ha comentado, aprovechando para lanzar una broma: "Las partes del cuerpo no funcionan tan bien una vez que pasas los 70".

Han llamado la atención de la prensa británica las palabras de un paciente llamado Matthew. "Tengo lo mismo que tú. Última etapa. Podría morir hoy, podría morir mañana", ha comentado, desvelando que padece cáncer de próstata. Precisamente, el monarca ha estado en tratamiento desde enero del pasado año, pero nunca ha confirmado el tipo de cáncer que padece.

Finalmente, el rey ha insistido en la importancia de que los médicos hagan sentir cómodos a los pacientes oncológicos una vez que se les confirma el diagnóstico. "Creo que lo mejor es que cada vez están mejorando en la gestión de estos asuntos. El problema es que siempre hay esperanza en el futuro", ha manifestado Carlos III, que en los próximos días recibirá a Donald y Melania Trump en una visita de Estado histórica que busca estrechar lazos entre Reino Unido y Estados Unidos.