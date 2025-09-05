Sara Carbonero reacciona al cambio radical de Kate Middleton y lamenta el odio: "Se ha abierto un debate sobre si lleva peluca o no"

Fue una de las imágenes más comentadas de este jueves: la de Kate Middleton retomando sus actos tras el verano con un renovado cambio de look y tras dejar atrás la etapa más complicada de su vida, la de su lucha contra el cáncer que le diagnosticaron en marzo del año pasado. Sara Carbonero, diagonisticada de cáncer de ovario en 2019, ha reaccionado a la ola de comentarios al respecto con un mensaje en Instagram, en el que denuncia incluso "juicios de valor dañinos y frívolos" hacia la princesa de Gales.

En Instagram, la periodista escribió en la madrugada de este viernes: "Alucinando, removida y triste con los comentarios sobre el nuevo look de Kate Middleton". Y a continuación, se preguntó: "En qué momento alguien tiene la poca empatía, bondad y compasión de, sabiendo el proceso de salud que ha atravesado o está atravesando esta mujer, se dedica a hacer juicios de valor dañinos y frívolos y a abrir incluso un debate sobre si lleva una peluca o no, si le queda fatal el color, si parece que tiene 20 años más, si está demacrada, delgada, con mal aspecto".

Por todo esto, la madre de Martín y Lucas lamentó: "Por favor, no se puede tener menos humanidad. No creo que a ella le llegue esta ola de odio, afortunadamente, pero una vez más dejamos constancia de la sociedad que somos. Aquella que se lleva las manos a la cabeza con los temas de salud mental, a la que se le llena la boca hablando de sororidad, pero que no le tiembla el pulso para verter su odio hacia una persona que convive con una realidad durísima y simplemente está tratando de salir adelante".

Entonces, la que fuera presentadora de los Deportes en Telecinco sentenció: "Con su sonrisa, que la hace preciosa, sus ganas y su coraje para aparecer en público. Yo me bajo de este carro. Hagámonoslo mirar".

La periodista, que cumplió 41 en febrero y tiene dos años menos que la mujer del príncipe Guillermo, empatiza con la historia de superación de Kate Middleton, que se abrió en canal en marzo del año pasado a la hora de hacer pública su enfermedad tras semanas de rumores acerca de su paradero y qué era lo que estaba pasando con la futura reina de Inglaterra. Tras meses centrada en su tratamimiento, fue retomando de forma paulatina sus compromisos.

A menudo, Sara, además, utiliza el altavoz de sus redes para compartir reflexiones acerca de su propia experiencia, desde su punto de vista y de cómo afectó a sus hijos. También agradece el gran apoyo que recibió de amigas como Isabel Jiménez, que más que una amiga, es como otra hermana para ella.