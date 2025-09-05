Kate Middleton y el príncipe Guillermo recuerdan a la duquesa de Kent: " Trabajó incansablemente en beneficio de los demás"

Día de luto y tristeza en Londres tras el fallecimiento de Katharine Lucy Mary Worsley, la duquesa de Kent y esposa del príncipe Eduardo, a los 92 años. La Familia Real británica ha confirmado la noticia mediante un comunicado de condolencias. Asimismo, el príncipe Guillermo y Kate Middleton han compartido un mensaje en sus redes recordando a la prima de la reina Isabel II y dedicándole unas emotivas palabras.

"Nuestros pensamientos están hoy con el duque de Kent y su familia, en particular George, Helen y Nicholas". En este sentido, los príncipes de Gales han destacado: "La duquesa trabajó incansablemente en beneficio de los demás y respaldó numerosas causas, entre ellas, a través de su profundo amor por la música. Será una integrante a la que echaremos profundamente de menos", han expresado en su comunicado.

Comunicado príncipes de Gales tras la muerte de la duquesa de Kent

Fue la Casa Real británica quien confirmó el fallecimiento en la mañana de este viernes 5 de septiembre: "Con profundo pesar, el Palacio de Buckingham anuncia el fallecimiento de Su Alteza Real la Duquesa de Kent. Su Alteza Real falleció en paz anoche en el Palacio de Kensington, rodeada de su familia. El Rey, la Reina y todos los miembros de la Familia Real se unen al Duque de Kent, sus hijos y nietos en el duelo por su pérdida y recuerdan con cariño la devoción de toda la vida de la Duquesa a todas las organizaciones con las que estuvo vinculada, su pasión por la música y su empatía por los jóvenes".

La duquesa de Kent y la reina Isabel II

Desde que se ha hecho pública la noticia, la bandera del Palacio de Buckingham ondea a media asta como señal de duelo y respeto. Tal y como publica Daily Mirror, está previsto que se celebre un funeral católico al que asistirán el rey Carlos III y la reina Camila. Según apunta el diario, se trataría de la primera misa exequial católica de un miembro de la familia real en la historia moderna. La duquesa de Kent provenía de una familia anglicana, pero se convirtió al catolicismo en una decisión de gran repercusión al ser un miembro relevante de la realeza inglesa.