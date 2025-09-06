Genoveva Casanova abandona la casa donde fue retratado el príncipe de Dinamarca

Esta pasada semana los camiones de la mudanza aparcaron en el portal donde ha vivido Genoveva Casanova durante los últimos años. Se trata del piso de alquiler que tantas veces ha aparecido en la revistas Una vez se descubrió la presencia del entonces príncipe Federico de Dinamarca, hoy rey de los daneses, en la calle Esparter, junto al Retiro de Madrid.

Los operarios de la mudanza sacaron todos los enseres de esa residencia que ha estado financiando en todo este tiempo el exmarido de Genoveva, Cayetano Martínez de Irujo (también era donde se instalaban sus hijos cuando viajaban a Madrid, aunque ahora permanecen casi todo el tiempo en Londres), quien por otra parte contrae matrimonio con su novia Bárbara el próximo día 4 de octubre en una boda religiosa que se celebrará en la Iglesia de los Gitanos y posteriormente tendrá su tradicional banquete en su finca sevillana.

Mudanza de Genoveva Casanova

Con esta mudanza Genoveva se despide, no solo de la que ha sido su casa en este tiempo, sino también de una etapa marcada por la sorpresa de esa amistad y el escándalo que supuso su aparición en los medios. A raíz de aquella famosísima portada con Federico de Dinamarca, paseando con Genoveva por Madrid, el silencio de la mexicana ha sido sepulcral a la hora de referirse a esa relación.

Sí la hemos visto participar en un reality televisivo como El desafío en Antena 3 o acudir a sus clases de yoga y reuniones de amigas. Pero Genoveva hasta la fecha no solo no se ha pronunciado sobre qué vínculos le unen con Federico de Dinamarca sino que, respaldada por su ex Cayetano, presentó una macro demanda contra la publicación que se hizo eco de esas imágenes y cuyo resultado aún no se conoce.

De momento Genoveva se va a su México natal. No es la primera vez, puesto que suele pasar temporadas allí, aunque si lo hace en un momento más especial, dado que no estará, salvo sorpresas de última hora, en la boda de su exmarido con Bárbara Mirjan y no verá como su hija Amina hace de madrina de su padre llevándole del brazo ante el altar. Todo indica que la mexicana ha puesto un océano por medio para comenzar una nueva vida en su país natal y dejar que a partir de ahora sea Bárbara Mirjan quien ocupe un lugar que hasta el momento siempre ha parecido estar en la sombra.