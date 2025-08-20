Mary de Dinamarca, la reina de la tele: vuelve al trabajo y se estrena con un programa sobre naturaleza

A punto de coronar agosto, Mary de Dinamarca regresa al trabajo. La Reina, gran defensora del medio ambiente y del consumo eco-responsable y sostenible, calienta motores para su estreno en la tele con un programa temático sobre Naturaleza. La Casa Real ha lanzado en sus redes unas imágenes de la mujer del rey Federico en las que aparece promocionando su nuevo espacio televisivo que lleva por título Biodiversidad y jardines del castillo. Se emite hoy miércoles 20 de agosto en la DR 1.

No es este el debut de Mary en la televisión. Dos años atrás, en 2023, la Reina habló para la televisión pública sobre la salud mental donde compartió su experiencia personal con la depresión, sobre cómo afrontó aquel episodio en su vida. Un testimonio que sirvió para concienciar de la importancia sobre el bienestar mental y sobre cómo cuidar las emociones positivas y canalizar las negativas. Además, contribuyó a hablar con naturalidad de la depresión. Esta intervención, en el mes de noviembre de aquel año, fue especialmente difícil para la Reina, que se encontraba lidiando con el tsunami mediático internacional que levantaron las fotos de su marido, Federico, en Madrid, con Genoveva Casanova.

Pero volvamos al programa que el canal de televisión danés de la emisora pública DR prepara para esta noche. La australiana, Reina consorte, avanza así su estreno: "Nunca imaginé que participaría en un programa sobre jardines. Mi conocimiento sobre jardines es incipiente y se avivó tras la creación de un pequeño jardín silvestre en Fredensborg". Y remata: "Aunque la naturaleza siempre ha tenido una gran importancia en mi vida, la alegría de nuestro jardín silvestre me sigue sorprendiendo. Fue un placer mostrarle a Søren Vester esta parte de nuestro jardín, que es a la vez una pequeña contribución a la biodiversidad y una belleza salvaje". El programa de televisión Biodiversidad y jardines del castillo, disponible en www.dr.dk, se emite esta noche a las 20:00 h en DR 1.

Para este avance, Mary ha escogido unas imágenes bucólicas, de paseo por el campo, rodeada de vegetación local, con un look campestre en plan rustic chic: blusa con bordados florales y detalles de crochet y unas bermudas en color camel. El maquillaje sigue la tendencia cara lavada conocido como not makeup effect que resalta los tonos más naturales.