Los planes de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan antes de su boda a modo despedida de solteros

Fue Informalia el portal que adelantó en marzo de este año la fecha de la boda de Cayetano Martínez de Irujo con Bárbara Mirjan: será a principios de octubre cuando se casen, también adelantado por este portal, en la finca de Las Arroyuelas, propiedad de Cayetano y situada a las afueras de Sevilla. Y hace unos días el propio jinete confirmó nuestra otra primicia, publicada en mayo, de que la madrina elegida para su boda es su hija Amina, fruto de su anterior matrimonio con Genoveva Casanova.

En cuanto a la madrina, en su día se barajó el nombre de Eugenia Martínez de Irujo como la mejor representante de su madre, la duquesa, quien —de no haber fallecido— habría sido la elegida natural para acompañar a su hijo al altar. Sin embargo, las relaciones entre Cayetano y su hermana menor, que de niños eran inseparables, se han enfriado notablemente con el paso del tiempo y la posibilidad de que Eugenia ejerza como madrina está completamente descartada desde hace meses. El aristócrata admitió recientemente que, tras años de distanciamiento, han vuelto "a tener relación, aunque no de la misma manera. Hay otro tipo de relación".

Los gastos de la boda y la celebración correrán a cargo de la madre de Bárbara, empresaria del sector maderero en el norte de España, encantada de poder ofrecer este regalo a su hija, quien se casa con el aristócrata tras siete años de relación y una diferencia de edad de 33 años. A partir de octubre, se casan el sábado 4, Bárbara será duquesa de Arjona y condesa de Salvatierra, ocupando el lugar que le corresponde. En un día tan especial para su padre, no faltarán los mellizos Luis y Amina Martínez de Irujo, quienes han cumplido 22 años este pasado mes de julio y son el orgullo de Cayetano. Ambos trabajan en Londres desde hace tiempo y mantienen un perfil muy discreto.

Los planes antes de la boda

Y antes de la boda, el que fuera hijo favorito de la duquesa de Alba y su prometida han disfrutado de unos planes muy especiales. El pasado 8 de agosto estuvieron juntos en el Festival Flamenco Trocadero, en el que actuó Antonio Carmona entre otros artistas. Y no estuvieron solos, también Amina les acompañó. Coincidieron, además, con la propia Eugenia, acompañada por Narcís Rebollo y Tana Rivera, muy cómplice con su prima. Se desconoce, por el momento, si los novios disfrutarán de alguna despedida de soltero y soltera antes del gran día, pero planes así ya simbolizan el fin de una etapa para dar la bienvenida a la más especial de todas, en la que sellan su amor.