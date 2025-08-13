Cayetano Martínez de Irujo confirma nuestra primicia: su hija Amina ejercerá de madrina en su boda y no su hermana

Hubo quien dijo que Eugenia Martínez de Irujo iba a ser la madrina de Cayetano en la boda con Bárbara Mirjan pero tal y como avanzamos en primicia desde Informalia el pasado 21 de mayo será Amina, la hija del novio, quien caminará del brazo junto a su padre. Sin embargo, aunque en eso el duque de Arjona no ha dado su brazo a torcer, parece que ha limado asperezas con su hermana y ha escenificado un encuentro que recogen las revistas.

La hija de Genoveva Casanova ejercerá de madrina por tanto y hasta la revista Hola ya lo reconoce (que es como oficializarlo) en un reportaje este miércoles, donde por cierto no citan al medio que adelantó ese relevante dato. Debe ser que el propio Cayetano lo admitió en la entrevista que concedió hace semanas a la revista, ésa en la que posaba desde su latifundio heredado de 1.500 hectáreas a 25 minutos de Sevilla. Decía que sí, que él había empezado de cero.

Se acaban las especulaciones. Cayetano Martínez de Irujo ha confirmado lo que Informalia adelantó en primicia el pasado 21 de mayo: será su hija Amina, fruto de su relación con Genoveva Casanova, quien ejercerá de madrina en su enlace con Bárbara Mirjan, de 29 años, y no su hermana Eugenia Martínez de Irujo, como se había rumoreado en distintos círculos sociales. En la entrevista, realizada en su latifundio de Las Arroyuelas, Cayetano, de 62 años, habló de su vínculo con Eugenia, de 56, recordando que hubo una época en la que era "la niña de mis ojos… hasta que nació mi hija".

El aristócrata admitió que, tras años de distanciamiento, han vuelto "a tener relación, aunque no de la misma manera. Hay otro tipo de relación". La relación fraternal se había enfriado desde hace años, pero la distancia con la duquesa de Montoro resultaba especialmente dolorosa para él por la complicidad que siempre habían compartido. Sin embargo, la pasada Nochevieja supuso un punto de inflexión: ambos recibieron juntos el 2025, algo que se plasmó en las fotografías que el propio Cayetano compartió en redes sociales.

Más recientemente, el pasado fin de semana, se les vio de nuevo en perfecta sintonía durante una noche flamenca en Sotogrande. En las imágenes, aparecen sonrientes, abrazados y disfrutando del espectáculo junto a sus respectivas familias. El duque asistió con Bárbara y Amina (se llevan cuatro años), mientras que Eugenia lo hizo acompañada de su marido, Narcís Rebollo, y su hija, Tana, que ha roto con Manuel Vega tras casi cuatro años de noviazgo. El evento, parte del Festival Flamenco Trocadero, contó con actuaciones de Antonio Carmona y Alba Molina, bajo la organización de María de la Luz del Prado, duquesa de Tarifa.

Este acercamiento ha sido clave para que Cayetano y Bárbara decidieran finalmente casarse tras diez años de relación. "Para Cayetano era muy importante que Eugenia estuviera en la boda", aseguran, subrayando que la duquesa de Montoro "está volcadísima desde el minuto uno en los preparativos" y que este enlace le hace "mucha ilusión". La boda, prevista para el próximo 4 de octubre, se celebrará en la iglesia del Cristo de los Gitanos, en Sevilla, y la fiesta posterior tendrá lugar en "Las Arroyuelas", como avanzamos en primicia. El acontecimiento promete reunir a buena parte de la aristocracia y la alta sociedad.