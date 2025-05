Exclusiva: Cayetano Martínez de Irujo elige a su hija Amina como madrina de su boda con Bárbara Mirjan tras discutir con Eugenia y Genoveva Casanova no está invitada

No hubo ni tensa discusión ni bronca en público, como pareció por unas imágenes el pasado fin de semana en el Club de Campo de Madrid. Eso es lo que muchos medios han publicado sobre la supuesta acalorada escena protagonizada —cara al público— por Cayetano Martínez de Irujo y su prometida, Bárbara Mirjan, durante el Global Champions Tour, el importante concurso hípico que tuvo lugar en la capital. Una cita a la que nunca falta, ya sea compitiendo o como espectador, el duque de Arjona, hijo de la duquesa de Alba y apasionado del mundo ecuestre.

Cayetano y Bárbara han desmentido rotundamente a Informalia la escena, calificada como "llamativo enfrentamiento verbal" en algunos medios y posteriormente comentada en televisión. "Yo soy muy expresiva al hablar", explicaba Bárbara durante la entrega de los Premios Telva a la Solidaridad, a la que acudió junto a Cayetano. "Le estaba contando algo que me había ocurrido, con mucho detalle y con gestos, como es mi costumbre. En absoluto estábamos discutiendo. Son ganas de inventar".

El hijo de la duquesa de Alba y su prometida continúan con los preparativos de su boda, que se celebrará el próximo mes de octubre en Sevilla. Lo que inicialmente se anunciaba como una ceremonia íntima y familiar parece ir ganando en invitados y envergadura. Bárbara tiene numerosos amigos, tanto del ámbito académico como profesional, a quienes desea tener cerca ese día en la iglesia de los Gitanos de Sevilla, un lugar muy especial para la familia, ya que allí se conservan parte de las cenizas de la duquesa de Alba. Como avanzamos en primicia, los novios celebrarán la fiesta en la finca 'Las Arroyuelas', propiedad de Cayetano, situada a las afueras de la capital andaluza.

Los gastos de la boda y la celebración correrán a cargo de la madre de Bárbara, empresaria del sector maderero en el norte de España, encantada de poder ofrecer este regalo a su hija, quien se casa con el aristócrata tras siete años de relación y una diferencia de edad de 33 años.

En cuanto a la madrina, en su día se barajó el nombre de Eugenia Martínez de Irujo como la mejor representante de su madre, la duquesa, quien —de no haber fallecido— habría sido la elegida natural para acompañar a su hijo al altar. Sin embargo, las relaciones entre Cayetano y su hermana menor, que de niños eran inseparables, se han enfriado notablemente con el paso del tiempo y la posibilidad de que Eugenia ejerza como madrina está completamente descartada. Según ha podido saber Informalia, será Amina Martínez de Irujo, hija de Cayetano y de Genoveva Casanova, quien acompañe a su padre en ese momento tan especial, aguardando la llegada de la novia al pie del altar. También podemos confirmar que la mexicana, primera esposa del jinete y madre de los mellizos Luis y Amina, no asistirá al enlace. Tampoco está invitada, ya que, aunque mantiene una relación cordial tanto con Cayetano como con Bárbara, se ha considerado que su presencia no es adecuada para el evento.

