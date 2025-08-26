El rey Federico y Mary de Dinamarca apuran el crucero de verano y regalan estas fotos en plan luna de miel

Federico de Dinamarca y Mary Donaldson han convertido su tradicional crucero de verano en una luna de miel. A bordo del yate Dannebrog, los Reyes han surcado aguas, han visitado el punto más septentrional del país y han contemplado los fuegos artificiales sobre el mar. Todo un paisaje de luz sobre el agua mientras el monarca y su mujer, observan el cielo. Es el fin del verano de los Reyes daneses que nos deja unas imágenes de despliegue de amor, de miradas y gestos muy románticos.

Dos años hace casi de las fotos de Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova de paseo por Madrid. Unas imágenes que pusieron en el disparadero la estabilidad de matrimonio royal y que precipitaron la marcha de Mary Donaldson a su Australia natal. La crisis coleó durante semanas. Al final, la reina Margarita abdicaba en su hijo con un histórico anuncio que lanzó el 31 de diciembre de ese 2023. Como decíamos, este otoño se cumplirán dos años de aquel movimiento de tierras tectónico que hizo tambalear el palacio.

Mucho ha llovido desde entonces. Tras un tiempo de fotos oficiales que transmitían cierta frialdad y distancia entre ellos, al final los reyes Federico y Mary han encontrado su espacio delante de las cámaras. Este álbum de fotos reconvertido en un despliegue de amor nos muestra a un matrimonio que en su crucero de verano parece disfrutar de los momentos más románticos de su vida.

Federico y Mary han visitado la ciudad marinera de Frederikshavn, en la costa norte de Dinamarca, en la región de Jutlandia. Un municipio abierto al puerto y los ferris que conectan con Noruega, con Suecia y con la isla de Laeso. Allí han disfrutado de los fuegos artificiales. Una imagen de los Reyes, de espaldas, mirando el espectáculo pirotécnico marca esta colección fotográfica de su verano más romántico. También han recorrido el cabo de Skagen, ciudad de la misma región septentrional del país.

Más fotos. Su visita a Rabjerg Mile, donde conocieron a sus vecinos y un grupo de jóvenes rangers antes de pasear por la gran duna móvil, que se mueve 15 metros al año. Y su paso por Grenen, , donde se encuentran los dos mares, Kattegat y Skagerrak, cuyas olas se funden en un paisaje marino de gran belleza.