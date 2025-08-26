Felipe VI y Letizia visitan la zona cero de los incendios de Zamora y León: recorrerán Sanabria y Las Médulas

Ya hay fecha para la visita de los Reyes a las zonas arrasadas por los incendios de este verano. Comienza mañana miércoles 27 y este será el recorrido de Sus Majestades, tal y como informa la Casa del Rey.

Don Felipe y doña Letizia se desplazarán a Castilla y León. Allí arrancará su visita, en el Parque Natural del Lago de Sanabria (en Zamora), para después desplazarse hasta el Parque de Las Médulas (en León). La intención de los Reyes es conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados. También, mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población, según comunica Zarzuela.

Se han programado tres visitas. La segunda, para este jueves 28, les llevará a Galicia, donde ha ardido el 10% de la provincia orensana. Y la tercera, para este viernes, en Extremadura. Volviendo al punto de arranque del recorrido de los Reyes, el Parque Natural del Lago de Sanabria, se trata de un enclave de enorme valor natural por su riqueza de monte y biodiversidad animal y vegetal, que hemos visto arder pasto de las llamas de Porto junto a puntos de la Sierra Segundera. Mañana el monarca y su esposa también se trasladarán a Las Médulas. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este paraje leonés único por sus picachos rojos fue dañado por el fuego de Yeres, que calcinó masa forestal, robles, cerezos y castaños de siglos, joyas históricas naturales de la comarca del Bierzo.

Don Felipe, en su reunión en el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias UME en la base de Torrejón (Madrid) del pasado 17 de agosto, transmitió su ánimo y apoyo a todas las unidades implicadas en la lucha contra los devastadores fuegos que nos han dejado imágenes desoladoras en Ourense, León, Zamora y en la Jarilla (Cáceres). Asimismo, el monarca expresó su voluntad de acudir sobre el terreno a las zonas afectadas por las llamas cuando la evolución de la situación y las circunstancias así lo aconsejasen.