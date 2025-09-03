La imagen de don Juan Carlos en una consulta médica en Abu Dabi, acompañado por un prestigioso cirujano

Desde 2020, el rey don Juan Carlos reside en Abu Dabi, donde lleva una vida muy discreta y apenas se conocen detalles de su día a día. Por eso, no es de extrañar que cualquier movimiento del rey emérito en la ciudad emiratí ocupe los titulares de la crónica social. Este miércoles, un prestigioso cirujano ortopédico ha sido el encargado de proporcionarnos una imagen del ex jefe del Estado.

A través de sus redes sociales, el doctor Ali Al Belooshi ha publicado una instantánea de Juan Carlos I en su consulta. "Tuve el honor y el placer de conocer al antiguo rey de España, Su Majestad Juan Carlos, en mi clínica de Abu Dabi", ha escrito el especialista.

En la imagen, se desconoce si el doctor tiene autorización para publicarla, vemos al rey emérito sentado en una silla, vestido con una americana azul y una camisa blanca. A su lado aparece el cirujano, especialista en artroplastia de cadera y rodilla así como en cirugía ortopédica y traumatológica.

Hay que recordar que Juan Carlos I padece problemas de rodilla desde 2012, cuando sufrió una caída durante su polémico viaje privado a Botsuana (África). Desde entonces, especialmente en los últimos años, el padre de Felipe VI presenta ciertos problemas de movilidad, asistiendo a los actos oficiales apoyado en un bastón.

Su deseo de encontrar casa propia en Galicia o Portugal

Esta imagen de Juan Carlos I con un reputado cirujano llega después de que este portal publicara en exclusiva que don Juan Carlos quiere tener su propio domicilio en Galicia o Portugal, los lugares donde pasa la mayor parte de su tiempo cuando no está en Abu Dabi. "No quiero dar más guerra a Pedro", nos cuentan que dijo Juan Carlos I en confianza.