Bárbara Rey dispara contra Ángel Cristo Jr. y el rey don Juan Carlos antes de su estreno en 'Bailando con las Estrellas': "¿Quién es ese señor?"

Bárbara Rey está de vuelta. Tras un verano alejada del foco mediático, la ex vedette regresa a la pequeña pantalla como concursante de Bailando con las Estrellas, el talent show de Telecinco que se estrenará el próximo sábado en prime time y donde concursará junto a Pepe Navarro.

Este martes, Mediaset ha presentado en el FesTVal de Vitoria la nueva edición del mencionado programa y Bárbara ha aprovechado para hablar del mediático enfrentamiento que tiene con su hijo, Ángel Cristo Jr.

"Las madres siempre perdonamos a nuestros hijos, pero lo que mucha gente que me ha criticado y hablado debería pensar es cómo puede un hijo hablar así de una madre, aunque ésta hubiese sido la peor del mundo, cosa que no ha sido mi caso. Eso, un hijo no puede hacerlo, jamás", ha manifestado.

Asimismo, en su intervención, la artista de Totana ha aclarado que, pese a considerar la situación "totalmente injusta", ha sabido mantener la calma y la paz interior. "Totalmente injusto, pero he dado audiencia y ha sido así. Yo ya digo que tengo paz y estoy bien, veo a otras personas que me han hecho mucho daño que no están tan bien como yo. Yo siempre perdono", ha sentenciado.

Y ha añadido: "A mí España no me ha cuestionado, me quiere, me han cuestionado unos cuantos. España me quiere, pero dentro de esa España hay gente que no me querrá, que se creen cosas que son totalmente surrealistas".

Aunque sí que ha hablado sobre la disputa con su hijo, un conflicto por el que ambos han protagonizado múltiples titulares y platós de televisión, Bárbara Rey ha contestado tajante cuando le han preguntado por el rey don Juan Carlos, con quien mantuvo varios encuentros finales a finales de los 70 y a principios de los 90. "¿Quién es ese señor? A mi hace mucho tiempo que dejó de interesarme", ha expresado.

En cuanto al amor, la ex vedette deja claro que prefiere estar sola y no compartir su vida con nadie. "Desde que me separé no he tenido una relación fija. He tenido dos novios con las cuales he tenido una relación de unos meses y no hemos llegado a convivir nunca", ha asegurado.