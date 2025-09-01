Comienza el nuevo curso en Zarzuela: Leonor y Sofía vuelan solas y la Reina, sin agenda esta semana

De la tierra al mar y del mar al espacio. Así es la hoja de ruta de la princesa de Asturias por los tres ejércitos. La hija de Felipe VI y Letizia ingresa este lunes 1 en la Academia General del Aire y el Espacio (AGA), en San Javier, en Murcia, y lo hará como alférez alumna de cuarto del Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio, especialidad Vuelo, formando parte de la 78º promoción. Será este su tercer curso de formación militar que comenzó en Zaragoza, en la General, en agosto de 2023.Coincide este inminente ingreso de Leonor en el centro murciano AGA con el comienzo de la universidad de su hermana. Sofía empieza en el campus de Lisboa de Forward College sus estudios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, un grado de tres años que completará en París y en Berlín. Esta semana la agenda de la Reina está vacía. Casualmente, es el momento en que se incorporan a la Casa del Rey la periodista Marta Carazo, que toma el relevo de María Ocaña en la secretaría de la Reina; y de Rosa Lerchundi, como directora de Comunicación de la Casa, en lugar de Jordi Gutiérrez. Es el arranque de curso en Zarzuela.

Dos partidas, la de Leonor y Sofía, que marchan a sus nuevos destinos de formación; y dos estrenos en el organigrama de la Casa, ambas mujeres periodistas de dilatada experiencia profesional en televisión, medio que doña Letizia conoce al milímetro. Súper lunes, pues, de primero de septiembre en Zarzuela. Volvamos a Murcia, donde a lo largo del día de hoy la heredera ingresa en San Javier. La alférez Borbón Ortiz, que se unirá como decíamos en el cuarto curso, recibirá instrucción para pilotar los nuevos aviones de entrenamiento PC-21 Pilatus. Una aparatos turbohélice que han tomado el relevo a los C-101 a reacción, que aprendieron su abuelo y su padre a manejar en esta misma academia. Don Juan Carlos, en 1958; y don Felipe, en 1987.

Leonor será en San Javier una alumna más. Como hemos publicado, compartirá camareta con otras tres alumnas. Los estrictos horarios van del toque de diana a las 6.30 de la mañana, clases hasta las 18:00, hasta la hora del silencio, a las 22.30. Tardes libres para estudiar y salir por las localidades cercanas a la base, salidas los fines de semana, vacaciones de Navidad y de Semana Santa. Igual que el resto de sus compañeros.

Leonor, con la Medalla de Galicia, la máxima distinción de la comunidad autómata, en Santiago, en julio de 2025

Comienza este curso con un simulador CBT (Computer Based Training), que replica la cabina del Pilatus con una visión de 180 grados y ofrece al alumno la experiencia similar a pilotar. La princesa se entrenará con el equipo de a bordo, que pesa siete kilos. El simulador le permitirá experimentar cómo actuar en las situaciones de emergencia y entrenar las maniobras necesarias hasta que llegue la hora del primer vuelo, en el que irá acompañada por un instructor. En esta fase, compaginará el simulador con el pilotaje hasta que complete entre 50 y 60 horas en cada uno de estos entrenamientos. La suelta le llegará cuando se lance a pilotar en solitario, aunque es su caso no se ha confirmado que vaya a pilotar en solitario.