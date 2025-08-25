Cuenta atrás de Leonor y Sofía para un septiembre de despedidas: la princesa, a San Javier y su hermana, a Lisboa

Días quedan para el 1 septiembre. Será el próximo lunes cuando la princesa de Asturias se traslade a San Javier, donde hará su ingreso en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA). Ingresará como la alférez Borbón Ortiz. Será su tercer y último curso de formación militar tras su paso por Marín (Pontevedra) y Zaragoza. Tal y como vimos el verano pasado en la Escuela Naval pontevedresa, se espera que se reedite el formato del acto y la heredera llegue al centro de formación de Murcia en solitario, sin la compañía de sus padres. Leonor será la protagonista absoluta de la fotografía de la llegada.

También prepara las maletas Sofía. La infanta ultima sus preparativos para comenzar sus estudios universitarios en Forward College, centro adscrito a la Universidad de Londres donde iniciará su carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el campus de Lisboa. Se avecina, pues, un septiembre de despedidas para las dos hermanas. Ambas dejan un año más y por tercer curso consecutivo, el nido vacío en Zarzuela.

Leonor, alférez alumna del Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio, especialidad Vuelo, será una estudiante más de la 78º Promoción de la AGA. La futura capitana general de las Fuerzas Armadas convivirá desde el 1 de septiembre con sus compañeros y compañeras en las instalaciones de Santiago de la Ribera. Compartirá alojamiento y recibirá curso de instrucción de los nuevos aviones Pilatus, que sustituyen a los míticos aviones C-101.

Primeros días de la alférez Borbón en San Javier

Para comenzar, la hija de los Reyes recibirá clases teóricas y trabajará con el simulador del Pilatus. Este simulador CBT (Computer Based Training) cuenta con tres pantallas que permite a los alumnos una primera toma de contacto con el instrumental de vuelo. La hija mayor de los Reyes compartirá camareta junto con otras tres alumnas en el pabellón de mujeres. Estas habitaciones, salvo excepciones, no cuentan con baño, por lo que los alumnos usan uno compartido al final del pasillo, donde se encuentran duchas y lavabos, todos separados; además de un vestuario.

En las habitaciones, cada alumno y alumna dispone de una cama, un armario, un escritorio con una cajonera y una estantería para poder guardar sus pertenencias y su material. La academia les proporciona el vestuario, que no incluye la ropa interior ni el calzado deportivo. En el neceser de aseo se recomienda el protector solar y el repelente de mosquitos; una linterna de luz roja, un kit básico de costura y de primeros auxilios, entre otros objetos.

¿Y Sofía? La hermana de la heredera empieza su carrera de tres años en el Campus lisboeta. La infanta, tras dos años de Bachillerato en Gales, en el UWC Atlantic College, está perfectamente preparada para su experiencia de estudiante en el extranjero. En 2026 le espera el Campus de París y por último el de Berlín. El campus portugués donde estudiará Sofía se encuentra en el barrio de Chiado, próximo a la Plaza del Comercio. La sede del Forward College se halla en un edificio histórico revestido en su interior con los típicos azulejos azules portugueses. Alrededor, cafés y librerías y la escultura de Fernando Pessoa.