Tic-tac para el ingreso de la alférez Leonor en San Javier: la ministra de Defensa supervisa la academia del Aire para que todo esté a punto

La princesa de Asturias está a punto de ingresar en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), en San Javier (Murcia). Será el próximo 1 de septiembre. La hija de los Reyes completará en AGA su formación militar en los tres ejércitos tras su paso en 2023 por la General de Zaragoza y en 2024 por Marín. En San Javier se unirá como alférez alumna del Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio, especialidad Vuelo. Allí la hija de Felipe VI y doña Letizia será una más de la LXXVIII Promoción de la AGA, según el Real Decreto publicado en el BOE con fecha del 23 de julio.

Para ultimar detalles y supervisar que todo esté a punto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este jueves 21 la Academia de San Javier donde ha tenido la oportunidad de comprobar "de primera mano" los detalles relacionados con la incorporación de los cadetes, según fuentes de la Delegación del Gobierno en la Región a EFE. La heredera no recibirá en la Academia el despacho, sino que ascenderá a guardia marina de segundo curso equivalente a alférez de cuarto curso.

"Todo está preparado para recibirla". Han sido las palabras de la ministra Robles en una entrevista con la agencia, en la que ha querido poner en valor el paso de la Princesa de Asturias por las otras dos academias, donde "ha trabajado, se ha esforzado como el resto de sus compañeros, asumiendo los valores de las Fuerzas Armadas de compromiso, entrega y dedicación".

La futura capitana general de las Fuerzas Armadas convivirá con sus compañeros y compañeras en las instalaciones ubicadas en Santiago de la Ribera. Compartirá alojamiento y recibirá curso de instrucción de los nuevos aviones Pilatus, que sustituyen a los míticos aviones C-101. También ha incidido en que la princesa de Asturias conoce muy bien la vida militar y está segura de que se va a integrar "perfectamente" como ya lo hizo en Zaragoza y Marín.

La titular de Defensa ha recalcado: "He tenido oportunidad de verla en acción y creo que lo más importante es cómo ha conectado con todos sus compañeros, ha sido una más, no ha habido más trato de favor que aquel que las actuaciones públicas eran necesarias y, sobre todo, cómo ha interiorizado esos grandes valores que tiene nuestro Ejército", que en una joven del siglo XXI "es muy importante", ha dicho a EFE.