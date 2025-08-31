La princesa Leonor retoma este lunes su formación militar en la Academia General del Aire de San Javier: todo listo para la llegada de la heredera al trono

Quedan apenas unas horas para que la princesa Leonor retome sus obligaciones en lo que respecta a su formación castrense. La hija del rey Felipe VI y doña Letizia iniciará este lunes 1 de septiembre la última etapa de su instrucción militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia. La expectación por su llegada es máxima.

En el interior de la escuela militar ya está todo preparado para recibir a la nieta del rey emérito Juan Carlos I como alférez alumna del Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio. Su incursión en dicho cuerpo estará estrechamente ligada a la instrucción de vuelo. Será en este enclave murciano de las Fuerzas Armadas donde Leonor adquiera todas las destrezas para pilotar una aeronave. En concreto, la avioneta Pilatus PC-21, que sustituyen a los míticos aviones C-101.

La princesa Leonor culminó su formación en la Armada el pasado 13 de julio

La princesa se incorporará a la 78ª Promoción de la Academia General del Aire, según el Real Decreto publicado en el BOE el 23 de julio. Será una más del pelotón junto a sus compañeros, después de su experiencia en la Armada a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, donde surcó los mares durante siete meses en su periplo por Sudamérica. Antes, ya había iniciado su andadura militar en la Academia General Militar de Zaragoza, instruyéndose como parte del Ejército de Tierra.

Leonor durante su etapa en la Academia Militar General en Zaragoza

La heredera al trono culminará en San Javier su última etapa de formación militar. Cabe recordar que, a diferencia de sus compañeros, Leonor recorrerá los tres ejércitos en apenas un año, un reto que ya está a punto de completar. Durante este tiempo, se ha ido adentrando en las técnicas y dinámicas de los tres cuerpos de las Fuerzas Armadas: Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire y del Espacio.

Este lunes, Leonor volverá a la disciplina militar. En Murcia le esperan clases teóricas, entrenamientos exigentes, simuladores avanzados y jornadas que arrancan a las seis y media de la mañana. Dormirá en una camareta compartida y se someterá a las mismas exigencias que el resto de sus compañeros. Incluso podría enfrentarse a su primer vuelo en solitario, la famosa "suelta", un símbolo de la autonomía que va adquiriendo en todos los aspectos. "Sabemos que va a hacer prácticas en un simulador, pero ella le ha transmitido, tanto a sus padres como a la academia que le da cierto respeto", ha asegurado este domingo el periodista Pedro Jota sobre la princesa en D Corazón.

El colaborador también ha revelado un detalle curioso sobre la nueva rutina de la hermana de la infanta Sofía: "Este año la Academia de San Javier va a cambiar el menú por petición, entiendo, de Casa Real. De hecho, me consta que desde cocina ya han preparado varios menús que se ofrecieron a Casa Real, y ellos eligieron el que más les parecía adecuado para la alimentación de Leonor. Se hicieron tres menús y se quedaron con uno", ha contado.

Además de sus entrenamientos diarios, Leonor recibirá formación en tecnologías espaciales, trabajará con drones y participará en el desarrollo de un mini satélite que se lanzará al espacio en 2026. Un nuevo paso que definirá la trayectoria de la futura Reina de España.

La princesa Leonor y el rey Felipe VI