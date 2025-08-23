El verano más difícil de la reina Sofía: Rappel, íntimo amigo de la emérita, desvela cómo está tras el delicado estado de Irene de Grecia

Son momentos delicados para la reina Sofía. Su hermana, Irene de Grecia, de 83 años, atraviesa un bache de salud que ha mantenido en vilo a la madre de Felipe VI durante todo el verano. Tanto es así que la emérita canceló sus vacaciones en el Palacio de Marivent para estar junto a ella. La última vez que se la vio fue precisamente en la recepción de verano del palacio mallorquín, antes de regresar a Madrid. Desde entonces, no se ha sabido nada más, hasta que ahora Rappel, amigo íntimo de la reina emérita, ha desvelado cómo se encuentra.

"Irene está muy malita y las dos hermanas siempre han estado muy unidas. Es como si fueran siamesas. No es solo una hermana, es amiga, confidente… es todo", explicó este viernes a las cámaras.

El vidente señaló que la esposa de don Juan Carlos I "está muy triste" y no se separa de Irene ni un instante: "El día que falte lo va a sentir muchísimo", aseguró. Además, Rappel desveló los supuestos últimos deseos de la princesa: "No quiere que la entierren en ningún sitio, parece ser que ha dicho que las cenizas las echarán al mar".

En medio de sus vacaciones estivales, la reina emérita ha optado por centrarse únicamente en su hermana. "No quiere fiestas, ni cachondeos, ni bromas, y está dedicada a atender a su hermana hasta el último aliento", detalló su amigo Rappel. Y añadió: "Es muy bonito, porque siempre han sido cómplices, dos hermanas perfectas con un cariño y un amor enormes".