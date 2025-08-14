El iniciativa de la reina Sofía para apoyar a las zonas afectadas por los incendios

Los devastadores incendios que en los últimos días han consumido miles de hectáreas en distintas regiones de España han llevado a la reina Sofía, a través de la fundación que lleva su nombre, a activar un fondo de emergencia dotado, en principio, de 50.000 euros.

El objetivo de estos fondos es contribuir a la recuperación de las zonas afectadas, atendiendo a la fauna afectada y resarciendo aquellos daños que no están cubiertos por seguros ni por los fondos de emergencia de la administraciones públicas.

También, la fundación de la reina emérita reforzará la ayuda de la Federación Española de Bancos de Alimentos en las zonas afectadas por los incendios, asegurándose que las personas que han perdido sus hogares o que están pasando por dificultades puedan recibir alimentos y asistencia básica de manera inmediata.

El compromiso de la reina Sofía con la naturaleza viene desde hace décadas, con iniciativas centradas en la conservación del medio ambiente, la protección de especies en peligro y la promoción de la educación ambientan, tanto en España como en el extranjero.

Este verano está siendo especialmente complicado para la reina emérita. Acostumbrada a dejarse ver en Palma junto a Felipe, Letizia y sus dos hijas, Sofía únicamente apareció en la isla durante la recepción en Marivent. Todo apunta a que el motivo de su ausencia fue el estado de salud de su hermana, Irene de Grecia, quien, a sus 83 años está atravesando un delicado bache de salud.